Beşiktaş ekibi, takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı ve ilçedeki otellerine gitti

Duhuliye.com'un bir Beşiktaş yetkilisinden edindiği bilgiye göre, Beşiktaş forvetle her konuda anlaştı. Oyuncu ile Al Nassr kulübü arasındaki görüşmeler ve sözleşmenin feshi, şimdi Abu Bakar'ın transferinin resmi olarak açıklanmasını bekliyor. Beşiktaş'ın Abu Bakar'ın sözleşmesini feshetmesi için Al Nasr'a para ödeyeceğine dair söylentileri sorduğumuz menajerler, durumun kesinlikle böyle olmadığını ve Abu Bakar'ın kulübünün Al Nasr ile tek başına pazarlık yaptığını söylediler.

Beşiktaş'taki üçüncü döneminin sonuna doğru geri sayım yapan Abu Bakar, Beşiktaş'ın ilk tanık oyuncusu olacak. Al Nassr ile sözleşmesin betgram fesheden Aboubakar, kendisini 2.5 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan resmi imzaya imza atacak. Beşiktaş, yarın zorlu Konyaspor'a karşı 3 puan için mücadele edecek ve yönetimi, Kayseri'deki bir sonraki deplasman maçında Abu Bakar'a en geç formasını giydirmeyi planlıyor.

Manchester United menajeri Erik Ten Hag, Wout Weghorst ile ilgili açıklama yaptı, Wout Weghorst'un transferi gündem oldu. Basın toplantısında Manchester United menajeri ten Hag transfer hakkında konuştu. Weghorst hakkında Ten Hag, "Weghorst'u imzalamaya çok yakındık ama o City'ye karşı oynamayacak" dedi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündemde

Siyah-beyazlılar, Manchester United'a taşınan Wout Weghorst'un eski forveti Vincent Abubakar'ın da şaşırttığı isim ile bölgeye forvet arıyor. 10 bölge ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ailevi nedenlerle Sivasspor'dan ayrılan Dia Saba, bölgeyi arayan Beşiktaş'a önerildi. İsrailli oyuncunun yabancı talipleri olduğu öğrenilse de 30 yaşındaki futbolcunun betgram giriş transferi siyah beyazlılar tarafından değerlendirildi.

Bu sezon 13 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergileyen Saba'nın İstanbul'da forma giymeyi de dört gözle beklediği bildirildi. Teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor'da orta saha ve hücum dahil gol dışında her konuda değişiklik yapacak.

Lider Galatasaray ile 10 puanlık bir farkla Beşiktaş, geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek neredeyse ikinci gibi görünüyordu. Skor 29 puana yükseldi. Maç kaçıran siyah beyazlılar ligde 5. sırada yer alırken, puan tablosunun tepesinden düşmemek için mutlaka Konyaspor'u yenmek isteyeceklerdir. Beşiktaş da 3 maçlık deplasman galibiyet serisine son vermek istiyor.