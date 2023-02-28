Beşiktaş, geçici transfer dönemi hedefine yeni bir isim ekledi

Beşiktaş yönetimi, Kayserispor A Milli sağ bek Onur Bulut için çalışmalara başladı. 28 yaşındaki oyuncunun kulüple olan sözleşmesinin bu sezon sonunda bitiyor olması Beşiktaş kadrosunu güçlendiriyor. Başantrenör Şenol Güneş'in aktardığına göre, hedeflerine bir yenisini daha ekleyen Kara Şahinler, geçiş transfer döneminde kadroyu betparis güçlendirmek için birkaç isim kullanmayı planlıyor... Siyah beyazlı oyunculardan biri seçildi. Süper Lig ekiplerini taşıyan ülke, Kayserispor'da forma giydikten sonra golünü Onur Bulut kaydetti. Tecrübeli oyuncularla yarışabilecek oyuncular almak için gözünü Onur'a dikmiş olan Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rossier'in beklentilerin altında kalması üzerine işbaşı yapacak.

Trabzonspor, sezon sonunda kulüple sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncu için Kaisersport ile çoktan temasa geçmişti. Bleus de Bourgogne da Onur'la yakından ilgilendi. Ara transfer döneminde kulüple sözleşmesini yenilememe kararı alan ve ayrılığı memnuniyetle karşılayan Onur'un, Kayserispor'u kabul etmesi halinde ocak ayında yeni işine başlamak istediğini söylediği bildirildi. Beşiktaş yönetimi, genç kaleci Elsin Destanoğlu'nun Avrupa hayallerini engellememe kararı aldı. Genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, oyuncuyu hayalindeki Avrupa'ya taşımakta zorlanmayacak. Geçici transfer döneminde 21 yaşındaki eldiven için 5 milyon avroluk bir teklif alınırsa yönetimin ayrılışını onaylaması bekleniyor. Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da ülkesinin Gana ile karşılaşacağı betparis giriş maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Quaresma, maç öncesi değerlendirmesinde Portekiz'in Gana'yı yenebilecek güce sahip olduğunu söyledi: "İlk maçı kazanmak çok önemli. Portekiz, Japonya ve Suudi Arabistan'ın yaşadığı yenilgiye hazır. Bizim yenecek gücümüz var. Gana. Bence dünyanın en iyi takımına sahibiz." Hayal kurabiliriz ama biz gerçekten inanılmaz yeteneklere sahip bir ekibiz. Neden Dünya Kupası'nı kazanmayalım' dedi. Cristiano'nun da Dünya Kupası için çok motive olduğunu düşünüyorum. Hala oynamak istediğini biliyorum. Nerede olursa olsun, onun arkadaşı olmaya devam edeceğim." Quaresma, futbolu bırakmadığını ve geri döneceğini söyleyerek "Hala oynamak istiyorum ve buna hazırlanıyorum. Zamanı geldiğinde herkese söyleyeceğim. Henüz hiçbir şeye karar vermedim" diyor ancak Dikkatlice düşünmeliyim.