'Beşiktaş Hoca kazanmak için çalışıyor'

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki lig maçı çok önemli bir maç. Bence Masuaku serbest vuruşu pek iyi kullanamadı. Nedenmiş? Kaleci hatası ve Adana Demirspor'un barajı yüzünden. Bu maçta Adana'nın takımı orta sahaya daha hakim. Salih ve Cenk hareket ediyor, Şenol Güneş. İki takımın da kazanabileceği bir maç. Adana Demirspor maçı organize ederek geriden gelmeye çalıştı. Beşiktaş zamanında baskı uygulayarak onu durduramadı. Baskı söz konusu olduğunda, Black Hawk gerçekten biraz kısa.

Beşiktaş, zamanında ve etkili bir şekilde baskı uygulayabilirse, topu geri kazanmada daha etkili olabilir. Nkudu, bu oyunun en önemli özelliklerinden biriydi. Adana Demirspor'da Onyekuru en iyi oyuncular bitcasino arasında sayılabilir. Emre Akbaba'nın oyundaki pozisyonu penaltı oldu. Sonuçta Beşiktaş kazandı ve moral buldu. Ancak Beşiktaş bu maçta iyi oynamadı. Adana'nın takımı daha iyi performans gösterdi. Şenol Güneş takımı toplayacak. Az önce geldi. Şenol Güneş'in gerekli adımları atacak tecrübeli bir hoca olduğunu düşünüyorum.