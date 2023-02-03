'Beşiktaş Hoca kazanmak için çalışıyor'
Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki lig maçı çok önemli bir maç. Bence Masuaku serbest vuruşu pek iyi kullanamadı. Nedenmiş? Kaleci hatası ve Adana Demirspor'un barajı yüzünden. Bu maçta Adana'nın takımı orta sahaya daha hakim. Salih ve Cenk hareket ediyor, Şenol Güneş. İki takımın da kazanabileceği bir maç. Adana Demirspor maçı organize ederek geriden gelmeye çalıştı. Beşiktaş zamanında baskı uygulayarak onu durduramadı. Baskı söz konusu olduğunda, Black Hawk gerçekten biraz kısa.
Beşiktaş, zamanında ve etkili bir şekilde baskı uygulayabilirse, topu geri kazanmada daha etkili olabilir. Nkudu, bu oyunun en önemli özelliklerinden biriydi. Adana Demirspor'da Onyekuru en iyi oyuncular bitcasino arasında sayılabilir. Emre Akbaba'nın oyundaki pozisyonu penaltı oldu. Sonuçta Beşiktaş kazandı ve moral buldu. Ancak Beşiktaş bu maçta iyi oynamadı. Adana'nın takımı daha iyi performans gösterdi. Şenol Güneş takımı toplayacak. Az önce geldi. Şenol Güneş'in gerekli adımları atacak tecrübeli bir hoca olduğunu düşünüyorum.
30 Aralık Cuma günü dünyada ve/veya Türkiye'de bitcasino giriş oynamaya devam edin. Bugünkü maç hangi kanalda yayınlanacak? Çin Süper Ligi 16. hafta maçında Beşiktaş, Adana Demir Spor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaşlı Wellington maçın ardından yaptığı açıklamada Millspoor'un Adana'sını 1-0 yendiklerini söyledi. Mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı stoper, "Gaziantep'te istediğimiz gibi oynayamadık. Oyunun gidişatına biz karar verdik. Zorladık, istediğimiz gibi oynadık. Adana Demirspor iyi bir takım ve bu galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Futbolun da çekinceleri var. Teknik direktör ne karar verirse ben sahada olacağım ve takımım için gerekeni yapacağım. Bu maçta takıma yardım ettim. Elimizden geleni yaptık ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Wellington, savunma partneri Tayipta Hasanucci için şunları söyledi: "Tayipta Hasanucci çok iyi bir oyuncu ve gelişiyor. Her şeyini Beşiktaş'a verdi. Onunla gerçekten iyi anlaşıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. O daha genç ama ben de ondan öğrenmek istiyorum iyileştireceğiz. " Wellington, Yeni Yıl konuşmasında, "2023'teki şampiyonluğu dört gözle bekliyorum. Kupayı kaldırmak istiyorum" dedi. Linton, "Péle için üzgünüm. Kral öldü! O bizim efsanemizdi.