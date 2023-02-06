Beşiktaş'ı çiftlik gibi görüyorlar
Biri ayağı kırık takımı görmezden gelir ve Dünya Kupası'nda oynaması için para alır, diğeri maçın sonunda haksız bir kırmızı görüp topu unuttuğu için psikolojik çöküntüye girer.
Birisi hayatımızı yiyecek çünkü baş ve işaret parmaklarıyla gözlerini yakalayacağım ve top sağa doğru hareket edecek. Beş parasız kaldık ama 4 yıl geçmesine rağmen hala yardım istiyoruz Hala asiysen yoksa bu işler bizi bulur, Kırgız atasözüdür; “Ders doğruyu bulana kadar sürecek” dedi. Şenol Hoca oynamadıkları için ayrı bir ngsbahis açıklama yapsınlar, verimde oynayıp kazanamadıkları için ayrı bir açıklama yapsınlar Bu böyledir. Goofy'nin çiftliği değil. Bu ekip bunu neden yapıyor? Yönlendirme çözüm değil. Çözüm ; sportmenlik, futbol bilinci ve agresif kararlar... ne diyeyim, bir son verebilir miyiz. Önce Marca, sonra Almanya'da It's Bild ve son olarak İngiltere'de Spieël ! Sayfasında Abraham'ın İstanbul Bebek'te ev aradığından ve Beşiktaş kulübüyle de ilgilendiğinden bahsediyor.
Yani sosyal ağlar ve Beşiktaş ona bağlı Sayfa aktif hale geldi Beşiktaş satıldı mı? Satacak mı? Satılabilir mi? Beşiktaş? Bizim Beşiktaş mı? Uğruna gençlerimizi feda ettiğimiz takım? Sert ve saldırgan sözler kullanmak istemiyorum.
Avukat en iyisini bilir, ama şu mu bu mu bu saçmalık anlamıyorum... Yolu açmanın bir yolu var mı bilmiyorum. Açıklama doğal olarak gelecek mi? Yapmayın beyler yapmayın beyler Beşiktaş Kongresi gerekli cevapları verecek elbette ama ilginçtir ki bu sorular bana sorulduğu andan itibaren bu kadar güzel cevaplar gelmedi. Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, katıldığı ngsbahis giriş programda Şenol Güneş'i değerlendirdi. Şenol Güneş, Trabzonspor'da başarılı oldu, ortalamada şampiyonluğu kaçırdı, ertesi yıl takımda kaldı ve ayrıldı. Ardından Bursaspor ile çok başarılı bir dönem geçirdi. 6 futbolcusunu milli takıma gönderen bir Bursaspor gördük. Şenol Güneş, Beşiktaş'a çok başarılı bir kariyer ve geçmiş performanslarla geliyor. Tarihin en çok harcama yapan Fenerbahçe takımıyla yarıştı ve Mario Gomez ve Souza'yı iyi kullandığı bir sezonla şampiyon oldu. Ertesi yıl Mario Gomez gitti, Talisca geldi ve Beşiktaş'ın stadı olmadığı için tur şampiyonu oldular.