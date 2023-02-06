Beşiktaş'ı çiftlik gibi görüyorlar

Biri ayağı kırık takımı görmezden gelir ve Dünya Kupası'nda oynaması için para alır, diğeri maçın sonunda haksız bir kırmızı görüp topu unuttuğu için psikolojik çöküntüye girer.

Birisi hayatımızı yiyecek çünkü baş ve işaret parmaklarıyla gözlerini yakalayacağım ve top sağa doğru hareket edecek. Beş parasız kaldık ama 4 yıl geçmesine rağmen hala yardım istiyoruz Hala asiysen yoksa bu işler bizi bulur, Kırgız atasözüdür; “Ders doğruyu bulana kadar sürecek” dedi. Şenol Hoca oynamadıkları için ayrı bir ngsbahis açıklama yapsınlar, verimde oynayıp kazanamadıkları için ayrı bir açıklama yapsınlar Bu böyledir. Goofy'nin çiftliği değil. Bu ekip bunu neden yapıyor? Yönlendirme çözüm değil. Çözüm ; sportmenlik, futbol bilinci ve agresif kararlar... ne diyeyim, bir son verebilir miyiz. Önce Marca, sonra Almanya'da It's Bild ve son olarak İngiltere'de Spieël ! Sayfasında Abraham'ın İstanbul Bebek'te ev aradığından ve Beşiktaş kulübüyle de ilgilendiğinden bahsediyor.

Yani sosyal ağlar ve Beşiktaş ona bağlı Sayfa aktif hale geldi Beşiktaş satıldı mı? Satacak mı? Satılabilir mi? Beşiktaş? Bizim Beşiktaş mı? Uğruna gençlerimizi feda ettiğimiz takım? Sert ve saldırgan sözler kullanmak istemiyorum.