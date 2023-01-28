Beşiktaş'ı hatırlattı. Yemin ederim hakarete uğradım.

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları tüm yönlerden devam ediyor. Orta sahaya güç katmak isteyen siyah beyazlı ikilinin gündeminde beklenmedik bir isim beliriyor. Kartal'ın, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Dmitry Barinov'un yerini aldığı söyleniyor. Beşiktaş'ın kararı 26 yaşındaki teknik direktör tarafından açıklandı. Beşiktaş'ın transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalar devam etti. Değişen siyah beyaz gündem hakkında yıldırım gibi bir açıklama. Lokomotiv Moskova orta saha yöneticisi Dmitry Barinov, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı.

Yıldız teknik direktör: "Beşiktaş, Barinov'un transferi ile ilgileniyor. Kiralama ve satın alma opsiyonu konuşuluyor. Ama transferin hangi aşamada vevobahis olduğunu en iyi Moskova biliyor."Lokomotiv Moskova kaptanı Dmitry Barinov bu sezon çıktığı 20 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Barinov'un kulüple piyasa değeri 9 milyon euro olan mevcut sözleşmesi 2024'te sona erecek. Forvet arayışlarını sürdüren ve eski forvet Vincent Abubakar'la temasa geçen Beşiktaş'ın transfer listesinde Glasgow Rangers Alfredo Morelos'un da yer aldığına inanılıyor. .

İskoç medyası duyurusu

İskoç medyasının haberine göre Beşiktaş, Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un transferini takibe aldı. Ancak Beşiktaş'tan transferin çok olumlu olduğu aktarılıyor. Fenerbahçe de Morelos'u istiyor Transfer Fenerbahçe'den vevobahis giriş gelen transfer teklifini reddettiği bildirilen Morelos, yaz transfer sezonundan bu yana doğru yerde değil. Raporlara göre Morelos, Rangers'tan ayrılmak istiyor. Siyah Beyazlılar, Morelos ve Rangers ile 'makul bir ücret' karşılığında anlaşmaya varırsa, forvet oyuncusu futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi çalışmalara başlayacak. Beşiktaş'ın yanı sıra Meksika kulübü Tigres de Morelos'u istiyor.

Alfredo Morelos Gösteri

Bu sezon Rangers formasıyla 18 maça çıkan pivot Alfredo Morelos, 5 gol atarken 2 de asist yaptı. Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un sırrı çözüldü. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş-Kasımpaşa maçında taraftarları uğurladıktan sonra özel jetle İstanbul'dan ayrıldı. Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Wout Weghorst, bu sezon 18 resmi siyah-beyazlı maça çıktı. Weghorst'un bu maçlarda dokuz golü ve dört asisti var. Weghorst, Katar 2022'de Hollanda milli takımı için Arjantin'e karşı 2 gol atarak da herkesin dikkatini çekti.