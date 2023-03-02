Beşiktaş ile transfer çalışmaları şimdiden başladı

Siyah Beyazlılar ligde şu ana kadar 22 puan topladı. Eagle, 14 haftada altı kez kazandı. Beşiktaş'ın 4 beraberliği var. Ayrıca 3 kez dövüldü. Takvim'in haberine göre Kara Kartal'ın, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi ve bu nedenle Kırmızı-Beyazlı takımdan ayrılma kararı alması nedeniyle Dia Saba'yı gündemine aldığı belirlendi. Dele Alli'nin ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtilirken, bölgeye hareket etmeyi düşünen hükümetin, Sivas'ta oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Saba için de bu yönde bir hamle planladığı bildiriliyor. Sivas'ın sezon başında Al Nasr'dan bedelsiz olarak katıldığı 30 yaşındaki 10 numarayla Başakşehir de ilgileniyor.

Saba, Süper Lig'de 11 maça çıktı. Saba 11 maçta 4 gol vebahis kaydetti. Ayrıca 3 de asist yaptı. Saba, topla oynama becerisiyle öne çıkıyor. Tutuklanan oyuncunun Sivas'la olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. İsrailli yıldız, hızı ve tekniği ile dikkat çekiyor. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte Beşiktaş yönetimi ocak ayında transfer çalışmalarına devam etti. Şenol Güneş'in raporuna hem siyah hem de beyaz hükümetler harekete geçti. Beşiktaş'ta gözler Şenol Güneş'in istediği isimde. Şenol Güneş ile görüşmesinde yetkililerden en az üç takviye daha isterdi. Deneyimli antrenörlerin güçlendirmek istedikleri ilk alan savunmadır.