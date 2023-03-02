Beşiktaş ile transfer çalışmaları şimdiden başladı
Siyah Beyazlılar ligde şu ana kadar 22 puan topladı. Eagle, 14 haftada altı kez kazandı. Beşiktaş'ın 4 beraberliği var. Ayrıca 3 kez dövüldü. Takvim'in haberine göre Kara Kartal'ın, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi ve bu nedenle Kırmızı-Beyazlı takımdan ayrılma kararı alması nedeniyle Dia Saba'yı gündemine aldığı belirlendi. Dele Alli'nin ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtilirken, bölgeye hareket etmeyi düşünen hükümetin, Sivas'ta oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Saba için de bu yönde bir hamle planladığı bildiriliyor. Sivas'ın sezon başında Al Nasr'dan bedelsiz olarak katıldığı 30 yaşındaki 10 numarayla Başakşehir de ilgileniyor.
Saba, Süper Lig'de 11 maça çıktı. Saba 11 maçta 4 gol vebahis kaydetti. Ayrıca 3 de asist yaptı. Saba, topla oynama becerisiyle öne çıkıyor. Tutuklanan oyuncunun Sivas'la olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. İsrailli yıldız, hızı ve tekniği ile dikkat çekiyor. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte Beşiktaş yönetimi ocak ayında transfer çalışmalarına devam etti. Şenol Güneş'in raporuna hem siyah hem de beyaz hükümetler harekete geçti. Beşiktaş'ta gözler Şenol Güneş'in istediği isimde. Şenol Güneş ile görüşmesinde yetkililerden en az üç takviye daha isterdi. Deneyimli antrenörlerin güçlendirmek istedikleri ilk alan savunmadır.
Güneş, defans oyuncularının özellikle rakip hücumlarda yumuşak ve sert futbol bile oynayamadığından şikayet ediyor ve daha keskin ve etkili bir defans oyuncusunun, kendi deyimiyle "temassız" bir Seth ile değiştirilmesini şart koşuyor. Deneyimli hocanın bu bölge için düşündüğü ilk ismin Atletico Madrid'den Felipe olduğu söyleniyor. Şenol Güneş Takviyeye ihtiyaç duyan ikinci alan orta saha, tam zamanlı rolü ön saha liberosu. Başarılı teknik vebahis giriş adama göre, çoğu sorun ön cephede nasıl oynayacağını bilen ve takımı önde oynayan serbest bir oyuncu ile çözülecektir. Gedson (36) ile birlikte Saleh Wukan (28), bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan orta saha oyuncusu. Ancak Josef eskisi gibi bölgede hayatta kalamadığı için Şenol Güneş'in Trabzonspor'dan Siopis gibi ön cephedeki serbest oyunculardan 8 ve 10 numaraya yaklaşmalarını istediği bildirildi.