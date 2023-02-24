Beşiktaş ile yıllardır süren iyi ilişkilere yönelik
Bu saygısızlığın Sayın Mohamed tarafından ciddi bir şekilde soruşturulmasını umuyoruz. Ahmet Nur Çebi dostluğumuza uygun bir şekilde değerlendirilecek ve tedavi edilecektir. Bu nedenle Sn. TFF'nin dikkatini profesyonel futbolcu transfer sürecinde yer alan TFF düzenlemelerine çekiyoruz. Güneş Bey'den bu kurallara uygun hareket etmesini beklediğimizi söyledik. Onur Bulut'tan mı bahsediyorsun, başarılı bir oyuncu, keşke marsilyabet orada olsaydı. Onur çok değerli ve Türkiye'nin en iyi beklerinden biri. Tabii ki, onu grubumuzda görmek güzel olurdu. " Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Avustralya, Tunus'u 1-0 yenerek grubun ilk galibiyetini aldı
Tunus ve Avustralya koçluğunu Tom Arnold yaptı.
Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Avustralya 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 23. dakikada Mitchell Duke kaydetti. Grubun ilk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ekibi, grup aşamasının ilk 2 maçında gol atmayı başaramayan Avustralya ekibine 0-1 mağlup oldu. . Final grup maçına 1 puanlık avantajla giren Tunus, final maçında turnuvanın favorilerinden Fransa ile karşılaşacak. Tunus'a karşı oynadığı maçta Avustralya takımı, grup aşamasının ilk puanını alarak ikincilik mücadelesindeki Danimarka ve Tunus takımlarının önünde net bir üstünlük elde etti. Avustralya, gruptaki son maçında Danimarka ile karşılaşacak. Mitchell Duke, Avustralya'nın galibiyet golünü atarak 2022 Dünya Kupası'nda gol marsilyabet giriş atan ilk ikinci lig oyuncusu oldu. Duke, Japonya 2. Ligi takımının Fagiano Okayama formasını giyiyor. Tunus bu rekorla 1 puanını korurken, Avustralya en iyi Fransız takımıyla berabere kaldı. 3 puan. Yazar ve spor yorumcusu Hayri Ülgen, Duhuliye.com için Beşiktaş gündemini değerlendiriyor Şenol Hoca ile Beşiktaş Sixtas geliyor, Beşiktaş'ta yeni bir hava var. Artık hoca bir an önce sistemini Beşiktaş'a kazandırmalı ve ona göre inşa etmeye başlamalıdır. Şenol Hoca Beşiktaş'ta bunu daha önce yaptı, yine yapabilir. Beşiktaş'ta birçok başarıya imza atan teknik adamdır. Beşiktaş onu seviyor, o da Beşiktaş'ı seviyor. Bu taraftarın çıkarına görülüyor. Şimdi bir an önce takımı bütünleştirmesi ve yeni bir rekabet sistemi kurması gerekiyor.