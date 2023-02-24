Beşiktaş ile yıllardır süren iyi ilişkilere yönelik

Bu saygısızlığın Sayın Mohamed tarafından ciddi bir şekilde soruşturulmasını umuyoruz. Ahmet Nur Çebi dostluğumuza uygun bir şekilde değerlendirilecek ve tedavi edilecektir. Bu nedenle Sn. TFF'nin dikkatini profesyonel futbolcu transfer sürecinde yer alan TFF düzenlemelerine çekiyoruz. Güneş Bey'den bu kurallara uygun hareket etmesini beklediğimizi söyledik. Onur Bulut'tan mı bahsediyorsun, başarılı bir oyuncu, keşke marsilyabet orada olsaydı. Onur çok değerli ve Türkiye'nin en iyi beklerinden biri. Tabii ki, onu grubumuzda görmek güzel olurdu. " Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Avustralya, Tunus'u 1-0 yenerek grubun ilk galibiyetini aldı

Tunus ve Avustralya koçluğunu Tom Arnold yaptı.