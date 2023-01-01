Beşiktaş, İlk Ön Hazırlık Testini Sporting İstanbul'a Karşı Yapıyor

Chelsea'nin yıldız golcüsü Hakim Ziyech ile görev süresinin sonuna kadar kulüple bir kredi anlaşması yapmayı büyük ölçüde kabul etti ve başarılı bir futbolcuya tepki olarak kilitlendiler. Romantizm nedeniyle Beşiktaş'ı tercih etmeye zorlanan ve aynı formayla mücadele eden emektar futbolcu, başka talipleri olduğunu söyleyerek oyunun sonunu işaret etti. Sadece 1 Aralık'ta Kanada ile oynanan maç Fas'ın son maçı olabilir.

Görevimin başında Trabzonspor'dan ayrılarak Faheya'ya geçen Anthony Nwakam, Beşiktaş'a indirimli maaşla gelmeyi kabul etti. Al-Fayha'dan ayrılmayı düşünen Nijeryalı yıldız futbolcu, sosyal medya hesaplarından hızlı bir paylaşım yaptı. Tecrübeli kanat betizm oyuncusu, İstanbul'da olduğunu söyleyerek bir fotoğraf paylaştı. Nwakaeme'nin adı Beşiktaş ile anılıyor.

Başantrenör Şenol Güneş'in 4-2-3-1'lik düzeninde organize olan ekip, ilk çeyrekte Redmond ve Cenk ile çok sayıda pozisyon yakaladı. Muleka'nın pasıyla Redmond'un şutu savunmadan sekerek ağlara gitti. İkinci yarıda Beşiktaş kaçtı. İlk yarı santrafor oynayan Güneş'in ikinci yarıda Cenktosson'un yerine Muleka'yı alması da etkili oldu. Önce penaltı noktasından Cenk'e bir gol bulan bir dakika sonra Kerem Atakan'ın pası Çaşkın'a "al ya da at" dedirtti ve puan farkı açıldı. 51 puana sahip olan Muleka, bu kez Dele Ali'nin formasını giydi ve kısa sürede puan farkı 4'e yükseldi. Geri kalanı için çok fazla değişiklik var, yedekler ve gençler şanslı, sadece klasman değişmedi.

CENK: Tosun Paşa kaldığı yerden devam ediyor. Atıyor, atıyor. Takımın en etkili hücum oyuncusu. Muleka: DRC oyuncusu, arkadaşlarına iyi bakıyor. Özellikle betizm giriş merkezde hareket ettiğinde daha etkili. DELE ALLI: İngiliz oyuncu maç boyunca harikaydı. Önde oynayan ve mücadeleyi bırakmayan yıldız futbolcu, her zamankinden daha özgüvenli bir oyun sergiledi.

Süper Lig ve Avrupa maçlarıyla adından söz ettiren Fenerbahçe, altyapı hamlesinden de bahsetti. Sadece takıma değil geleceğin lacivert sarılı takımına da yatırım yapan Arda Güler, İsmail Yüksek, Osman Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp ve İsak Vural gibi etap alt yapı sorununu etap etap çözme konusunda kendine güvenen büyük bir paya sahip takım.