Beşiktaş'ın 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan yana olduğu bildirildi

Cengiz, Marsilya'da Igor Tudor'un altında antrenman yapmakta zorlandı ve Beşiktaş'a katılmaya 'evet' olacaktı. Gelen haberlere göre Beşiktaş yönetimi şu anda resmi bir transfer için hazırlanıyor. Bir ara transferde, bir kira müzakeresi yapmak ve satın alma seçeneği sunmak için Marsilya ile masaya oturacaklar. Ancak bazı kişiler, Fransız tarafının vadibet satın alma opsiyonunu göz ardı ederken sadece sezon sonuna kadar kiralamayı kabul edebileceğini fark etti. Marsilya, piyasa değeri 17 milyon euro olan Cengiz'i 8.4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Cengiz, kulüp kariyeri boyunca 275 resmi maça çıktı. Ülkenin yıldızı 52 gol kaydetti. Ayrıca 38 asist yaptı. Geçen sezonun gerisinde Geçen sezon Marsilya için 47 maça çıktı ve 37 maçta 11 ilk beşte yer aldı. Cengiz 13 gol 5 asist kaydetti.

Beşiktaş kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulüplerin amatör branşlarına sponsor olan firmaların yetkilileriyle basın toplantısı düzenledi.Bu yıl ilk kez amatör iştiraklere verilen desteğin çok güçlü olduğunu dile getiren Chebbi, Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıda gündemle ilgili olarak, "İnşallah önümüzdeki yıllarda bu destek katlanarak artar. plaketi bize destek veren arkadaşlarımıza'' dedi. Ahmet Nur Çebi, son dönemde basketbol maçlarındaki kötü performansı nedeniyle gelen eleştiriler üzerine: ''Basketbol amatör sporlarda vadibet giriş biraz karışık. Amatör mü, karga mı, kuş mu bilmiyoruz. O bir amatör değil, profesyonel olarak değil." Lobiye gidiyorsunuz, 5-10 kişi teşvik ediliyor, insanları koltukları doldurmaya yönlendiriyorsunuz. Ziyaretçi tarafından verilen bilet fiyatına güvenlik görevlisi ücreti dahil değildir. Basketbolda başarıya iki açıdan bakmak lazım” diyen ve şöyle devam etti: Rakiplerin büyük sponsorları var Bir şeyler başarmak istiyorsanız biraz da acı çekmesini bilmeliyiz. , ya büyük sponsorlar ya da kurumsal ekipler var. Bunların arasında Beşiktaş'ta kendi camiasının desteğiyle gelip yerleşebilir. Önce Akatlar dolacak, bilet gelirleri artacak, sponsorlar da bu ilgiyi karşılamak için sponsorluk ücretlerini artıracak. Bu basketbol sonuçları kısa sürede iyileşir. Genç bir kadromuz var ve bu oyuncularla birlikte gelişeceğiz.