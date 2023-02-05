Beşiktaş'ın en çok eleştirilen isimlerinden

Arthur Masuku'nun bu akşam Adana Demirspoor'a karşı oynayacağı ve ilk 11 maçına çıkacağı anlaşıldı. Tekniğin sunduğu fırsatı değerlendiremeyen Antep'te Umut Meraş'ın yerine oyuna giren ve oyuna yardımcı olan Masuaku, maç başında sahaya çıkacak.'Adana Demir. İngiltere'nin yıldızı Redmond ise aynı maçta hayal kırıklığı yaşayan ve 10 oyuncu bırakabilen Kevin Nkudu'nun önünde bitirecek gibi görünüyor.

Milliyet yazarlarından Bilal Meşe'nin günlüğü

Beşiktaş sokak sevdalıları şu an mutsuz ve gelecekten umutsuz! Çaresizdiler çünkü Kartal futbolu onları karamsar yaptı ve haklıydılar. Gaziantep'teki çekilişin ardından Gelibolu Beşik Taşlıl derneğinin kapısını çalan taraftarların "Bize ne olacak?" sorusuna yanıt vermekte zorlandım. uzun cümle Neden? Niye? Ben bu tehlikeyi sezon başından beri gördüm, yorumlarda sık sık dile getirdim bu sorunu Evet Şenol Güneş deneyimli bir profesyonel teknik direktör. fujibahis Çok kritik bir açıyla Kartal'ın arkasında, ben Bu kolay bir takas değil. bu sütunda tekrarlayın. Kartal'ın takımı o zamanlar çok iyiydi, hadi ama oynadığı futbol takımıyla hiç örtüşmedi, sürekli iniş çıkışlar! Fotoğraflara tepeden bakıyorum sadece Kartal yarışmacıları değil üzerinde 6 takım var bu topla aralarında sıyrılıp oralara ortak olmak zor. Yani Kartal, "görünen köylerin rehbere ihtiyacı yoktur" der gibi!