Beşiktaş karşı Giresunspor,

Ersin Rosier Welinton Talha Umut Atiba Salih Gedson N'Koudou Redmond Muleka 11'de olmayacak. Beşiktaş Yedek Oyuncuları: Mert, Uteku, Emre, Montero, Joseph, Cenk, Dele, Kerem, Nesip, Masuku, Semih, Taifu Duhuliye Güncel skorlar ve maç durumu duyurulacaktır. FIFA, kulüplere ödenen ücretlerin tipbet oyuncunun son iki sezonda forma giydiği kulüpler tarafından paylaşılacağını söyledi. Her kulübün paylaştığı pay nihai olarak ikinciler ve üçüncüler tarafından belirlenir. Bu paket kapsamında FIFA, 12 kulübe toplam 3 milyon 226 bin 219 ABD doları ödeme yapacak. Her ikisi de kritik. Çebi bir yandan vakıf müdürü ile kulübe liderlik etmeyecek, Sportif AŞ'nin adını kullanacak. Kelimenin tam anlamıyla tahtayı havaya uçurduğunu iddia ediyor. Öte yandan, "Çebi artık karar almak için çoğunluğa ihtiyaç duymuyor.

Beşiktaş büyüktür

Sonuç olarak FIFA'dan alacakları parada tipbet giriş bir numara Beşiktaş. Beşiktaş, 8 futbolcu (N'Kodou, Atiba, Weghorst, Saiss, Batshuayi, Larin, Vida, Aboubakar) için toplam 1 milyon 55 bin 14 USD alacak. Beşiktaş, Vida'dan sadece 299.657 dolar kazanacak. 5 oyuncudan sadece Faslı Romain - Hollandalı Seth ve Walter Weghorst rakiplerini saf dışı bırakarak ilk 8'de kalma şerefine erişti. Süper Lig'den devam eden iki futbolcu da Beşiktaş forması giydi. Fas milli takım kaptanı Roman Seth, 3 grup maçında da 90 dakika forma giydi. Faslı futbolcu, İspanya'nın penaltılarla 3-0 kazandığı İspanya karşısında uzatmalarda 120 dakika sahada kaldı. Seth, grup aşamasında Belçika'nın golüne bir gol attı.

Wout Weghorst fazla zaman almadı

Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst, Hollanda'yı 3 Dünya Kupası maçında temsil etti. Son dakikada oyuna giren oyuncuların harcadıkları ortalama süre 19 dakikadır. Wout Weghorst, Team USA'nın 3-1'lik galibiyetinde de 90+3'lük skorla galibiyet elde etti. Artık Cody Gakpo'nun yerini alıyor. Antalya Sporting'ten Hacı Wright, Hollanda-ABD maçında Süper Lig'in yıldızı Weghorst ile eşleşti. 67. dakikada oyuna giren Wright, ABD takımının tek golünü 76. dakikada kaydetti. Galatasaray'da Dünya Kupası Son 16 Turu'na yükselen İsviçreli Harris Seferovic, Portekiz'e 6-1 mağlup olarak veda etti. Seferovic, yarışta 54. sırada. Birkaç dakika sonra oyuna girin.