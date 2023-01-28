Beşiktaş kazansın
Weghorst'un Beşiktaş yönetimi adına Manchester United'a transfer olması durumunda tabii ki para da kulübün kasasına girecek. Başka bir deyişle, Weghorst sezonun yarısını bedavaya oynadı. Tabii ki, Weghorst'un 3 milyon Euro'su yeni bir forvet transferini tamamlayabilir. Bu şekilde, transfer döneminde mükemmel bir forvet tanıtılabilir.
Beşiktaş taraftarlarının Abubakar, Aubameyang veya Divock Origi'nin olası transferlerine itiraz edeceklerini sanmıyorum. Böylece alıcılar da memnun, cashbet satıcılar da. Umarım Weghorst'un tavsiyesi Beşiktaş'a olur ve Beşiktaş bu transferde büyük pastadır.
Yıllardır yazıyorum. Futbolda bugünü ve yarını iyi planlamanız gerekiyor. Kendi kaynaklarınızdan yıldız üretip madencilik yaparken satıcı olmaya çalışmalısınız. Umarım Beşiktaş bu sıcak gelişmelerden gerçekten faydalanabilir.
Yollarının ayrılması istenen İngiliz yıldız, Arap ve Asya ülkelerinde kendisine tavsiye edilen kulüplere siyah-beyazlıların eli kolu bağlı olarak gitmek istemedi. Everton'dan kiralık olarak ayrılan Dele Alli tam bir hayal kırıklığıydı. Bu arada 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmak istense de planlar değişti. BEŞİKTAŞ'ın ihtiyacı olan, sezon başında Everton ile resmi maça çıkacağı için 3. tescil için uygun bir lig arayan yıldızın ismi bir türlü ikna edilemiyor.
Eski siyah beyazlı golcü Burak Yılmaz, kişisel sosyal medya hesaplarından soru-cevap videosu çekti. Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da devam cashbet giriş eden 37 yaşındaki golcü oyuncu, "Emirhan İlkhan ve Arda Güler hakkında ne düşünüyorsunuz?" Soruyu hızlıca yanıtladı. Futbol kariyerine Dutch Fortuna Sittard ile devam eden Burak Yılmaz, Sittard ile uzun süreli sözleşmesi kapsamında 2 yıl futbol takımında 3 yıl görev yaptıktan sonra Hollanda formasını giyecek. Türk futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Burak Yılmaz, geleceğini düşünmediğimiz bir sözleşmeye imza attı ve kişisel sosyal medya hesaplarında soru-cevap videosu çekti. Daha önce katıldığı etkinlik büyük ilgi görürken, 37 yaşındaki futbolcu cevapsız soru kalmaması için ikinci bölümü de filme aldı. Futbol yıldızı oyuncuya, "Çin'de yediğiniz en komik yemek neydi?" diye de soruldu. Fortuna Sittard'ın hit oyuncusu şöyle diyor: "Çok farklı ve ilginç yemekler var. Kediden köpeğe fareye kadar her şey ama tabi ki hiçbirini yemedim.