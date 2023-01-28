Beşiktaş kazansın

Weghorst'un Beşiktaş yönetimi adına Manchester United'a transfer olması durumunda tabii ki para da kulübün kasasına girecek. Başka bir deyişle, Weghorst sezonun yarısını bedavaya oynadı. Tabii ki, Weghorst'un 3 milyon Euro'su yeni bir forvet transferini tamamlayabilir. Bu şekilde, transfer döneminde mükemmel bir forvet tanıtılabilir.

Beşiktaş taraftarlarının Abubakar, Aubameyang veya Divock Origi'nin olası transferlerine itiraz edeceklerini sanmıyorum. Böylece alıcılar da memnun, cashbet satıcılar da. Umarım Weghorst'un tavsiyesi Beşiktaş'a olur ve Beşiktaş bu transferde büyük pastadır.

Yıllardır yazıyorum. Futbolda bugünü ve yarını iyi planlamanız gerekiyor. Kendi kaynaklarınızdan yıldız üretip madencilik yaparken satıcı olmaya çalışmalısınız. Umarım Beşiktaş bu sıcak gelişmelerden gerçekten faydalanabilir.

Yollarının ayrılması istenen İngiliz yıldız, Arap ve Asya ülkelerinde kendisine tavsiye edilen kulüplere siyah-beyazlıların eli kolu bağlı olarak gitmek istemedi. Everton'dan kiralık olarak ayrılan Dele Alli tam bir hayal kırıklığıydı. Bu arada 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmak istense de planlar değişti. BEŞİKTAŞ'ın ihtiyacı olan, sezon başında Everton ile resmi maça çıkacağı için 3. tescil için uygun bir lig arayan yıldızın ismi bir türlü ikna edilemiyor.