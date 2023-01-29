Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst

Kadrosuna katmak isteyen Manchester United, Beşiktaş'ın kendisine imza atmasını bekliyor.Bu transfer için forvet arıyor. Kırmızı Şeytanların Kartal'a yaklaşık 3 milyon € ödemesi bekleniyor ve şu anda Cumartesi günü Manchester City ile oynayacakları derbi maçı için Weghorst'u takip ediyor.

Sky Sports'a göre Manchester United, Cuma günü saat 12:00'de Weghorst ile karşılaşacak. İngiliz ekibinin bir an önce transferi tamamlamak istediği bildirildi. Muhabir Serdar Sarıdağ Skorer TV'de Beşiktaş'taki son gelişmeleri değerlendiriyor. Salerdağ, Manchester United'a transfer olması planlanan ve Weghorst'un yerini alacak olan yıldız ismi Beşiktaş'ın transferde son aşamaya gireceği Weghorst ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Wout Weghorst, mutsuz olduğunu söyleyerek bugün Beşiktaş ile antrenmana çıkmadı.

"ERSİN DESTANOĞLU KULÜP ARIYOR"

"Ersin DestanoĞLU sezon başında transferde adı geçen bir oyuncu. Bazı kulüpleri ilgilendiren bir kaleci. Güzel kaleci, sadece Şenol Güneş tecrübeyi olaycasino tercih eder. Mert'i kullanması Ersin'i sildiği anlamına gelmez. Sergen Yalçın'ı 3 yıl önce tecrübesizken Ersin'e karşı oynama cesaretini gösterdiği için herkes selamlamalı. Takım şampiyon oldu. Genç bir futbolcu olarak oynayabilirsiniz. Beşiktaş genetiği geç çiçekleniyor. Bir gün görmezden gelirseniz, uzun vadeli borcunuz olur. Elsing, onunla oynamadığımız için mutlu değildi. O mutluysa bir terslik var demektir. Yedek kulübesine oturup "Ben yine de maaşımı alacağım" demek daha büyük sorun. Club Brugge suçlamasını bilmiyorum ama kulübü aradığınızı biliyorum. Elsing artık ikinci bir kaleci değil. Bence Elsing bir numaralı kaleci. Elsing giderse Uteku ve Emre olur ama tecrübeli bir kalecileri de olabilir.

"Beklediğiniz konusunda hemfikir değiliz"