Beşiktaş'ta milli tatil nedeniyle verilen izin süresi doldu

Siyah beyazlıların Şenol Güneş liderliğindeki buluşması, kalan haftaların çalışmalarına başladı. Tecrübeli teknik direktör, bu süreçte takımı kalan haftalara hazırlamak için çok çalışıyor ve Şenol Güneş, oyuncularına babacan bir tavırla yaklaşırken, sert bir tavır sergilemekten de çekinmiyor. Ümraniye, Güneş'in etkisini hissetse de tecrübeli teknik direktörün ilk önceliği savunmaydı. Takımın gol yeme alışkanlığından rahatsız olduğunu dile getiren ve tüm takıma seslenen Şenol Güneş, "Savunma birkaç oyuncunun veya birkaç istekbet mevkinin işi değil, bir takım tarafından yönetilen bir sistem olarak hareket etmemiz gerekiyor. " Güneş, sahanın her iki tarafında birlikte hareket edilmesi gerektiğini söylerken, ekip boylarını kısaltarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Dünya Kupası ile lig arasına verdiği 9 günlük aranın ardından işbaşı yaptı. Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme ve Sabah Daily Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş hazırlık kampının gidişatını aktardı. "Öğretmen Masuku ile ilgili bir açıklama yaptı. Kimi yetersiz bulduğunu anlıyoruz. Bahsettiği isimlerden biri de Masuku'ydu. Valentin Rossier'e ek olarak, Dele Alli hala yeterli değil. Seth'in de çok iyi bir oyuncu olduğunu ancak performansının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Seno Hoca: "Fiziksel olarak eksiklikler var ama bu fiziksel yükleri yapıp yapamayacağımızı bilmiyoruz. Takımı bir araya getirmek için kuvvet antrenmanları yapmalıyız" dedi. Tıpkı fiziksel indirme olmadığında olduğu gibi. Muhtemelen Antalya ekibi, istekbet giriş teknik direktör de çok fazla sakatlık olduğu konusunda hemfikir olduğundan, oyuncuların gücünü artırmaya çalışacak. Bu takımın 6 maç daha devam edeceğini hocanın açıklamasından anlıyoruz. Ama oyuncu almayacağımı söylediği noktada bir cümle daha ekledi, "Oyuncu arıyoruz" dedi. Kimin ayrılıp kimin kalacağı 6 maçta ne kadar iyi performans gösterdiklerine bağlı. Menajerin raporunu 12 Ocak'ta göreceğiz ancak oyuncuların performanslarından memnun olmadığını anlamak kolay. Savunma hattındaki hemen hemen her noktaya gol attı. Beşiktaş, Masuku'yu değil, yabancı bir sol beki istiyor. Hocanın anlatımını dinledik, anlatımdan anlıyoruz. Bir defans, bir libero forvet ve bir kanat oyuncusuna da ihtiyaç var, ancak mevcut koşullar altında sol bek açık bir öncelik gibi görünüyor.