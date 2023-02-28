Beşiktaş'ta orta transfer aşamasıyla ilgili çalışmalar dört branşta devam ediyor

Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in yönetime sunduğu rapora göre hareketlerine devam ediyor. Kartal, defans oyuncusu, eski serbest oyuncu ve 10 numara olarak başladı. Ancak sağ kanadın ayrılmaz bir ismi olan Rachid Ghezzal'ın ABD'deki ameliyattan dönüş sürecinin uzaması nedeniyle bu pozisyonda rota değişti. Beşiktaş'ın bölgede başka seçenekleri olsa da gözler Dünya Kupası'nda Almanya ve Japonya'dan sonra Katar'da. Kupanın sürpriz sonuçlarından biri olan Takuma Asano, Japonya'nın Almanya'ya karşı kazandığı galibiyet golünü atarak siyah-beyazlıların zirvesine yükseldi. Giresong'un spor takviminde de yer alan 28 yaşındaki ilkyarı oyuncu, attığı golle 'Kartal Pençesi'ni sevindirirken, siyah beyazlıların gözleri Asano'ya çevrildi. Bir zamanlar Almanya Bundesliga ekibi Bochum'da forma giyen ve kulüple 1 yıllık sözleşmesi bulunan Japon yıldızdan, Alman temsilcisiyle irtibata geçilerek ücret talep edildiği bildirildi. Asano, Bochum'un yanı sıra Partizan, Arsenal, Hannover, Stuttgart, Arsenal ve Sanfrecce Hiroshima formalarını giydi. Japon A Milli takımında 38 maça çıkan Takuma Asano, toplamda 8 gol kaydetti. A Milli Futbol Takımı ise aynı periyotta 3 asist yaptı.

Asano, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 267 resmi maça çıktı. Bu maçlarda Japon yıldız, rakibi adına 67 kez fileleri havalara uçururken, 38 gol kaydetti ve toplam 105 gole doğrudan katkı sağladı. Türkiye ile Avrupa arasındaki futbol karşılaşması 25 Kasım ilkyarı giriş Cuma günü devam edecek. Bugünkü maç hangi kanalda yayınlanacak? Brezilya ile Sırbistan, 2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Katar'da karşı karşıya geliyor. Brezilya, Lusail Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazandı. Golsüz geçen ilk yarının ardından 63. ve 73. dakikalarda Richarlison'ın golleri Brezilya'ya galibiyeti getirdi. Richarlison, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda oynadı ve açılışta iki gol attı. 25 yaşındaki oyuncu ikinci golünde harika bir vuruş yaptı. Brezilya'nın ilk 11'ine ilk 11'de başlayan Neymar sakatlığını aldı. 80. dakikada ünlü Paris Saint-Germain takımı kanattan geldi ve yerini Anthony aldı.Bu mücadelenin ardından 3 puan toplayan Brezilya takımı grupta liderliğe yükseldi.