Beşiktaş'ta oynarken milli takıma çağrılmadığı konusunda Uzun, şunları söyledi

"Açıkçası Salih'e ve milli takıma çok kırıldım Sadece söylediklerim değil. Salih Yabancı da dahil olmak üzere hücum ve savunma hamleleri açısından Türkiye'nin en iyi 3 oyuncusu arasında yer alıyor. O zaman anlamamıştık. Salih anlayamıyordu, çağrılacağını düşündüğü için çok duygusal bir çocuktu. Ancak bir dahaki sefere Salih'in davet edileceğini düşünüyorum.

"En ufak bir bug saatlerce konuşulmasına neden oldu"

Onun dışındaki herkes, benim Salih'i anlamamam anlamında yanılıyor. Performansının düştüğü söyleniyor ama bugün Sofascore'a göre maçın baymavi adamı seçildiğini görüyorum. Bu hafta sonu döneceğim ve buradaki yorumları kontrol edeceğim. Dürüst olmak gerekirse, sanırım başka bir oyun izledim. Maçı izliyorlar mı bilmiyorum, güven bana. İstatistiksel olarak iyi. Ancak neden böyle bir algı var bilmiyorum. Bir şeyi o şekilde görmemiz daha iyi görmemizi sağladığı için olabilir. Ancak ona bakıldığında Usta Chen Nuoer de çok memnundu. En ufak bir hata yaptı ve saatlerce konuştuk ve inanamadım, üzüldüm, Salih üzüldü. Ama rakamlar mantıklı. Sonuçta rakamlar yalan söylemez. Saleh'in iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve kamuoyunun aksine oyunculuğunun iyi olduğunu düşünüyorum. Salih'in işi çok profesyonel. Kendi beslenme uzmanı ve fizyoterapisti var. İnsanlar bilmeden böyle yorumlar yapıyor. Aslında Saleh'in sözleşmesi Haziran'da bitmedi. Onun bir seçeneği var. Geçen sezon kiralama kararını yönetim ve Ceyhun Kazancı ile birlikte almıştık. O dönemde Beşiktaş orta sahasında büyük bir baymavi giriş kalabalık vardı. O dönemde Cumhurbaşkanı ve Ceyhun Kazancı aslında bu seçeneği kullanmıştı çünkü biz Saleh'e çok güveniyorduk ve o seneye ana oyuncularımızdan biri olacak. Sözleşmesi 2023'e değil 2024'e kadar devam ediyor.

"ELNENY'nin Türkiye'ye karşı planı yok"

Abdullah Avcı döneminde Elneny'i getirdik. Bunu da bir yerde görmüştüm ama artık geri dönmeye niyeti yok. Bildiğim kadarıyla şu an takımıyla çok mutlu. En azından Türkiye'ye karşı bir planı olmadığını söyleyebilirim. Wout Weghorst'un Beşiktaş kariyeri sona erdi. Duhuliye.com'un Beşiktaş yetkililerinden edindiği bilgiye göre ayrılık görüşmeleri sona erdi. Siyah-beyazlılar, Weghorst'un İngiliz tarafı Manchester United'dan transferi kabul etmesi üzerine oyuncunun ayrılmasına izin verdi.