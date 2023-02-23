Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş

Kadrosunda yer almadığı 23 yaşındaki oyuncunun devre arasında transfer döneminde daha fazla vakit geçirebileceği bir kulübe gitmeye hazır olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın devre arası transfer dönemindeki hamleleri yavaş yavaş netleşti. İlk veda eden kişinin Francisco Montero olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli teknik direktör, Serik Belediyespor ile çıktığı ilk 11 kupa maçında Montero'ya şans tanısa da İspanyol futbolcuyu 70. dakikada görevden aldı. Haberlere göre daire içi transfer için oyuncu satmak zorunda olan Beşiktaş yönetimi de ayrılığı onaylayarak Montero'yu kiralık göndermek ya da sertifikasını vermek için düğmeye bastı. 23 yaşındaki oyuncunun takılmaya hazır olduğu ve siyah beyazlı oyuncular için sorun yaratmayacağı bir kulübe markajbet gitmek istediği anlaşıldı.Geçen sezon Montero, 25 Avrupa ligi, kupa ve savaş maçında 1979 dakika forma giydi, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Premier Lig'de cansız bir sezon geçirirken, Kupa'da Redmond'a asist yaptı. Dünya Kupası ve Türkiye Premier Ligi 28 Kasım Pazartesi günü devam edecek. Bugünkü maç hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya ile Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu maçında Katar'da karşı karşıya geliyor. Albert Stadı'ndaki mücadele 1-1 berabere bitti, ilk yarı berabere bitti ve İspanya, Morata'nın 62. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Almanya, 83. dakikada Niclas Füllkrug golüyle karşılık verdi. Bu sonucun ardından İspanya'nın gruptaki puanı 4'e yükseldi. Alman takımı grupta birinci oldu. Almanya'nın gruptan çıkması için son maçında Kosta Rika'yı yenmesi markajbet giriş gerekiyor. Bu zafere ek olarak, Hansi Flick'in takımının da İspanya'nın Japonya'ya karşı zaferini beklemesi gerekiyor. Final grup maçı 1 Aralık Perşembe günü oynanacak. İşte ikinci maç sonrası grup puan durumu: 1-İspanya: 4 puan 2-Japonya: 3 puan 3-Kosta Rika: 3 puan 4-Almanya: 1 puan "Genel Müdür Yardımcımız Erdem Şatıroğlu'nun vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Erdem Şatıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyor, katkılarını kulübümüzü onurlandırırken her zaman hatırlayacağız. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. başsağlığı diliyor." Atiba Hutchinson, Kanada'nın Hırvatistan'a 4-1 yenilmesinin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.