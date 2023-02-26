Beşiktaş ve Trabzonspor'u isteyen Onur Bulut için Kayserispor'un tavrı netleşti

Sarı kırmızılı, sezon sonunda sözleşmesi sona eren bu sağ bek için 1 milyon euro istiyor. Bu nedenle Beyaz-Siyah Lejyon bu transferi yaza kadar ayırma kararı aldı.Trabzonspor, sezon dışında Onur'u kadrosuna katmazsa o zaman Beşiktaş, haziran ayında oyuncuyla direkt masaya oturacak. Atatürk'ün yoldaşı İsmet İnönü'nün atanması için bazı milletvekilleri çalışmalara başladı... Atatürk'ü atamak için Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan sonra gözler Beşiktaş'a çevrildi... Bazı üyeler Kongre, Atatürk'ün silah arkadaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin ciprobet ikinci başkanı İsmet İno'ya destek için Dolmabahçe Stadyumu'nda NU'yu görevlendirdi. Dolmabahçe stadının yeniden inşası sırasında Vodafone ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Stadyumun adı önce Vodafone Arena, ardından Vodafone Park oldu. Ancak Vodafone henüz sözleşmeyi feshetme kararı almış değil.

Siyah beyazlılar sponsor aramaya başladı. Sponsorlarla birlikte stadın adının anılması için başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere öneriler almaya başladı. Beklenen teklif henüz gelmedi. Ama umut kaybolmaz. Arama devam ediyor. Beklentiler karşılanmazsa ve istenilen sponsor bulunamazsa stadın adı soru işareti olur. Sponsor bulunamazsa bazı milletvekilleri İnönü Stadı'nın eski adını geri getirmeye çalışır. Turgay Demir, FUTBOL+ programında Beşiktaş gündemini değerlendiriyor. En sevdiğimiz şey aylarca yazmak, aylarca konuşmak ve sonunda bir oyuncuyu yurtdışına gideceğini söyleyerek yurtdışına göndermek. Gittikten iki ay sonra geldi, yani gelecek. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Bir vermeyi ve bir geri almayı seviyoruz.

Oraya gidişte ve dönüşte her zaman iyi bir eğlence.