Beşiktaşlıyız ve hepimizin bu içsel sevgi için farklı sebepleri var

Benim için stadyumdan aldığım zevk önemli bir faktör, örneğin tribünlerimizi düşündüğümde Beşiktaş taraftarı olduğumu tekrarlıyorum. Aslında tribün ortamı söz konusu olduğunda topluluk olarak en büyük özelliğimiz olan alçakgönüllülüğü başkalarıyla takım sohbetlerinde bir kenara bırakıyorum. Elbette her şeyde olduğu gibi burada da değişiklikler görüyoruz. Geçmişe duyulan özlem hızla başladı, ancak kabul sürecim bu iş forumunda hiçbir zaman işe yaramadı. Bilenler bilir ki, yukarıdaki başlık Tribune'den yeni eserler yaratma konusunda bir uyarıdır. Gençken, o tezahüratı bir oditoryumda ya da bir stadyumda duyduğumuzda, bunu bilmesek vbet nefes bile alamıyorduk. Yeterince yayıldığında eğlendik ve "bu harika" diye böbürlendik. Şimdi görüyorum ki yeni forumumuzda son birkaç yıldır şarkı çıkmamış, çok şükür. Stadyuma girmeden, tiyatro havasını solumadan bu açıdan baktığınızda kahrolası değişimin geldiğini görebilirsiniz. Alanda yapılan üretimlerin sadece 10-20 kişilik olması anlaşılır bir durumdur. Bunu sadece yeni stadın yapısına bağlamak yanlış olur çünkü biliyoruz ki bu tribün çok şey yaşadı ve atlatmaya da devam edecek. Stadyuma girdiğimizde ekonomik bölünmeler ve sosyal koşullardan kaynaklanan farklılıklar nedeniyle çok parçalanmış topluluklar görebiliriz. Beşiktaş'ın yerleşim birimleri birlik olmaktan uzak hissetti. Somut adımlar atmak, bu yönetim ve bir sonraki yönetim için en önemli öncelik olmalıdır. Ne yapmalıyız ; karışım, ekonomik koşullar vb. Kimse böyle bir açıklamayla bu işe engel olmasın. Bu stadın içini gerçek bir Beşiktaş stadına çevirebilseniz, bu taraftar takımını ve makamını feda eder ve hemen yeni vbet giriş bir düzenlemeye razı olur. Bu konuda beni gerçekten heyecanlandıran bir fikir (çünkü stadı yıkıp yeniden inşa edemeyiz), tüm yeni açık koltukları kaldırmak ve sadece ayakta duran taraftarlara sahip olmak. UEFA en son kabul ettiğinde sosyal medyada buna benzer bir şey görmüştüm ama kuralları bilmiyorum. Umarım bu en azından bir başlangıçtır. Paşam çıkarken hakemi durdurup helallik istedi. Vergisini öderken spora katkı sağlayan bir vatandaş olarak bu arkadaşla paylaştığım maddi kaynakları tasvip etmiyorum. Nasıl ayağa kalktı, önemli maçları ve deplasmanları nasıl kazandı, bunlar benim tahminim, buraya yazmayacağım çünkü ispatlayamam.