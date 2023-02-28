Beyazlılar'dan transfer, kısa sürede ilk 11'e yükseldi, ardından A Milli Takım'a girdi

Beşiktaş transfer döneminin son saatlerinde Adana Demirspor'a 1.5 milyon Euro'ya katılan Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlıların ilk maçına çıktı. Fenerbahçe ile kıyasıya rekabetin ardından 22 yaşındaki stoper, Beşiktaş'a transfer olarak kısa sürede değerini ikiye katladı. Genç defansın piyasa değeri 1 Haziran 2022 itibarıyla 2,8 milyon Euro iken, 13 Eylül'de 2,2 milyon Euro'ya düştü ve şimdi 3,8 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Kara Şahinler formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol atan ve hücumda da bir o kadar etkili olan Tayyip Talha, giderek Kartal'ın ve hatta Türk futbolunun önemli defans oyuncularından biri haline geldi. 60. dakikada ilk kez Çek Cumhuriyeti'nde Ozan Kabak'ın yerine geçen ve Ay ve Yıldızlı formalarını giyen genç bahispalas savunmacı, 19 Kasım'da Beşiktaş'tan 2-1 galip ayrıldı. . Gülümsemek. Tayyip Talha, yaptığı 11 asistin tamamını tamamladıktan sonra performansıyla alkışlandı. Tayyip Talha'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor ve değerinin daha da artması bekleniyor. Beşiktaşlı futbolcular, bir dönem öğretmenlik yapan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Güneş, futbolculardan çiçek alarak onun için pastayı kesti. Oyunculara yaptığı konuşmada öğretmenlerin çocukların hayatındaki önemine vurgu yaptı. Öğretmenlik sürem kısa olsa da öğrencilerimin başardıklarıyla gurur duyuyorum. Aynı şey teknik direktörler için de geçerli. Umarım seninle başarılı olabiliriz. Umarım gelecekte bugünden bahispalas giriş daha iyi olursun. Futbolda kazananlar ve kaybedenler vardır, bunu kafanıza takmayın. Oyununuzu geliştirmek daha önemlidir. Sonsuza kadar onun peşinden git” dedi. Kanada'yı Dünya Kupası'nda temsil eden Atiba Hutchinson, Belçika'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından TRT Spor'a röportaj verdi. Mücadelemizi herkes gördü. Kazanabileceğimizi düşündük ama maalesef kazanamadık. İyi başladık, çok pozisyon bulduk ama topu alamadık. Sonuçta çok iyi bir takıma karşı oynadık. Lehimize bir sonuç alamıyoruz. dedi. Kanadalı yıldız ayrıca şunları söyledi: "Sahada kendimi iyi hissediyorum. Çok çalışmak ve deneyimimi takımıma yardımcı olmak için kullanmak istiyorum. 39 yaşında burada olmaktan gurur duyuyorum. Beşiktaş taraftarının desteğinden çok mutluyum. Kendilerinden çok bilgi aldım, çok teşekkür ederim.