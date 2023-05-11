Beypınarı ve Şilan Barajları için istişare toplantısı yapıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde tarım alanlarının sulama sorununu çözecek olan Beypınar ve Şilan Barajlarının son durumu ile ilgili geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi.

Beypınar Barajının yapılacağı alanda gerçekleşen istişare toplantısına AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile muhtarlar ve yöre halkı katıldı.

Programda ilk olarak söz Battalgazi Bölgesi Sulama Suları Projelerinin koordinatörlüğünü yapan Mehmet Nuri Alan, 2008 yılından beri bölgenin sulama suyu adına birçok projeyi talep ettiklerini ve bunların yapımları ile bölgenin sulama sorununun çözüme kavuştuğunu söyledi. Son olarak Beypınar ve Şilan barajlarının da bölgeye yapılması ile bu sorunun tamamen ortadan kalkacağını ifade eden Alan, “Türkiye’ye baktığımız zaman gölet ve baraj inşaatları birçok yerde var. Hükümetimiz hayata geçirdiği projeler ile tarım alanlarının sulanması adına önemli girişimlerde bulunarak çiftçilerimizin yanında yer almıştır. İnşallah 14 Mayıs’tan sonrada istikrarın sürmesi ile birçok projemizin de hayata geçeceğinden kuşkumuz yok” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise bölgede tarım alanların genişlemesine rağmen su kaynaklarında bir artış olmadığını ifade etti. Bu nedenle sulama sularının sağlıklı kullanılması gerektiğini de ifade eden Güder, “20 yıldır hükümetimizce binlerce göletin ve barajın yapıldığı Türkiye’nin kendine yetebilen bir ülke olması adına ciddi çalışmalar yapılıyor. Beypınar göleti de bu çalışmalardan biri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yörenin kalkınması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta Bepınar Barajının planlamasının yapıldığını ve projesinin de bitme aşamasına geldiğini belirterek, “Şimdi yeni bir talep geldi, Şilan barajı ile ilgili. İkisi beraber yürüyecek inşallah, emek veren bütün milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Beypınar ile Şilan barajının planlamaya alınmasın istedik, sonra proje aşaması tamamlandıktan sonra yatırım programına Allah nasip ederse gidecek.” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise projelerin bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktığımız bu yolda vesayet odaklarını bir bir ortadan kaldırdık, milletin iradesini hakim kılma adına mücadelemiz devam etti. 14 Mayıs’ta Türkiye ile hesabını kapatamayanlar bunu bir oyun gördüler ve masalar kurdular. Her türlü terör örgütünü de bu masaya monte ederek ABD başkanlığında Erdoğan’ı yıkma projesine giriştiler” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Tüfenkci, asrın felaketi sonrası yıkılan Malatya’yı da yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyerek, “14 Mayıs’ta sizden güçlü destek istiyoruz. Allah’ın izniyle kısa zamanda Malatya’yı yeniden inşa etme adına mücadele edeceğiz” diye konuştu.