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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:56

13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali gün sayıyor

Bilecik Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 13’üncüsü de uluslararası platformda gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali ile tiyatronun kapıları bütün dünyaya tekrar açılıyor.Sanata, sanatçıya...

13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali gün sayıyor
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Bilecik Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 13’üncüsü de uluslararası platformda gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali ile tiyatronun kapıları bütün dünyaya tekrar açılıyor.

Sanata, sanatçıya ve sanatsevere değer veren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın özel gayretleri ve ilgisiyle bu yıl da gerçekleştirilecek olan tiyatro festivali, bu yıl çok daha görkemli ve büyük bir organizasyonla düzenlenecek. Bilecik’in kültür ve sanat hayatına renk katan ve bu yıl da 13’üncüsü uluslararası boyutta gerçekleştirilecek tiyatro festivali, yine birbirinden usta ve renkli oyuncu ile birbirinden farklı ve güzel oyunla tiyatro severlerin beğenisine sunulacak. Kültür ve sanat şehri Bilecik’te;2004 yılında temelleri atılan Bilecik Ulusal Tiyatro Festivali kapsamında bugüne kadar; tiyatroda duayen isim ’’Kristal Çınar Ödülleri’’ takdim edilirken, bu yıl da sürpriz ve yeni isimler Kristal Çınar Ödüllerine sahip olacak.

“Kültür ve sanat hayatına renk katan tiyatro festivalimiz tüm coşkusu ve güzelliğiyle devam edecek’’

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, gerçekleştirilecek tiyatro festivali hakkında yaptığı açıklamada, Bilecik’in kültür ve sanat hayatına renk kayan tiyatro festivalinin coşku ve güzellikle devam edeceğini belirtti. Can, “13 yıl önce tohumunu atmış olduğumuz tiyatro festivalimizi, üç yıldır uluslararası boyutta gerçekleştirmenin haklı hazzı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarih ve medeniyet şehri olduğu gibi aynı zamanda kültür ve sanat şehri de olan Bilecik’imiz, bu yıl tiyatrodaki kapılarını uluslararası boyutta açtı. Bilecik ve Bilecik Belediyesi olarak bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 13 yıl önce, Bilecik’in kültür ve sanat yaşamına renk getirmemiz gerekir düşüncesiyle başladığımız tiyatro festivalimiz ile bu yıl da Bilecik bütün dünyaya tiyatronun güzelliğini duyurma imkanı bulacağız. Sanatların anası olan tiyatro ile Bilecik, gerçekten çok şeyler kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Her yıl büyük bir katılım ve keyifle gerçekleştirdiğimiz 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalimizde yurt içinden ve dışından değerli oyun ve oyuncuyu tiyatroseverlerle buluşturacağız. İnşallah yeni yıllarda daha nice festivalleri ile ilimizin adını duyurmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
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