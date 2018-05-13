13 üniversiteden 120 konuk Bilecik’i gezdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Adım Üniversiteleri Birliği 2. Grup Toplantısı için Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Manisa, Muğla, Denizli, Isparta ve Uşak’tan...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Adım Üniversiteleri Birliği 2. Grup Toplantısı için Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Manisa, Muğla, Denizli, Isparta ve Uşak’tan gelen 120 konuk, Bilecik’in tarihi ve kültürel zenginliklerini gezip görme fırsatı yakaladı.

İlk olarak Bilecik Şehir Müzesi’ni, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni ve Şeyh Edebali Türbesi’ni gezen konuklar, ardından Osmaneli’nin tarihi evlerini ve Rüstem Paşa Camii’ni ve İçmeler’i ziyaret etti. Geziye katılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konuklara ilçesini bizzat gezdirerek konuklarına ilçenin tarihiyle ilgili bilgi verdi. Ardından, Bozüyük Metristepe Anıtı’nı gören ve burada İnönü Muharebeleri’yle ilgili bilgi alan konuklar, gezinin devamında Söğüt’e geçerek Kuyulu Mescit’i, Çelebi Sultan Mehmet Camii’ni, Kaymakam Sait Bey Çeşmesi’ni, Hamidiye Camii ve Hamidiye İdadisi’ni, Dar’ül Eytam binasını ve Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti.

Bilecik’i görmekten büyük mutluluk duyan ve gezi boyunca bol bol fotoğraf çektiren konuklar, kendileriyle yakından ilgilenen Bilecik Belediyesi personeline, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’e ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi çalışanlarına teşekkür etti.