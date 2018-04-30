1308 Osmaneli Belediye Spor, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün konuğu oldu

1308 Osmaneli Belediye Spor U15 takımını, Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısı tarafından İstanbul Dereağzı Tesislerinde ağırladı.

Fenerbahçe alt yapısı hocalarının ilgilendiği sporcular 1308 Osmaneli Belediye Spor U15 takımı oyuncuları Dereağzı tesislerinde konuk edildi. Osmaneli ekibi aynı tesislerde Fenerbahçe U15 Takımıyla hazırlık maçı yaptı. Konuyla alakalı açıklama yapan Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, “Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısı İstanbul Dereağzı Tesislerinde 1308 Osmaneli Belediye Spor U15 takımımızı ağırladı. Fenerbahçe Stadını, müzesini ve Dereağzı Tesislerini ziyaret eden takımımız tesislerde Fenerbahçe U15 takımıyla yemek yedi. Sporcularımız acısından çok güzel bir anı olacak ziyaret ilçemizin tanıtımı acısından da çok önemliydi. Gecen yıl Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birlikte Osmaneli de düzenlediğimiz U15 takımları turnuvası bu yıl yine ilçemizde gerçekleşecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakehir, Bursa Spor, Eskişehir Spor, Altınordu kulüplerinin katılacağı turnuva geleneksel hale gelmiş oldu. U15 takımımız Fenerbahçe ziyareti sonrası Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını Kasımpaşa da statta canlı izledi. Önümüzdeki günlerde sporcularımızı diğer büyük kulüplerimizin tesislerine de götürerek onların kendilerine güvenlerini sağlamak ve ufuklarını açmak düşüncesindeyiz.1308 Osmaneli Belediye Spor olarak 17 branşta yürüttüğümüz alt yapımız ile örnek bir kulübüz. Devletine, milletine, vatanına, bayrağına bağlı, örf ve adetlerine, milli değerlerine sahip inançlı çocuklar, gençler yetiştirmek çabasındayız. Sporda hedefimiz üst liglere ve milli takımlara sporcu yetiştirmek. Fenerbahçe Spor Kulübümüze tesislerini bize açmaları ve sporcularımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.