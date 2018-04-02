2 bin 400 kişilik tribün inşaatı başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan sentetik sahanın 2 bin 400 kişilik tribün inşaatı başlarken, depreme uygun olmayan Bilecik Edebali Stadı’nın tribünleri ise kaderine terk edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş, Gülümbe Kampüsü içerisinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sonrası kısa bir açıklama yapan Rektör Taş, “Gülümbe Kampüsü içerisinde devam eden inşaat çalışmalarını Genel Sekreter Doç. Dr. Cihan Darcan ve Yapı İşleri Daire Başkanı İlbay Vurdular’la birlikte yerinde inceledik. Temel ve çevre kazı çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlanan inşaat hakkında mühendislerden bilgi aldık. Yaklaşık 58 milyon TL’lik bedeliyle üniversitenin şimdiye kadar tek seferde gerçekleştirdiği en büyük ihale olma özelliği taşıyan H Blok’ta çalışmalar uygun bir şekilde devam ediyor. Binanın zamanında tamamlanması için günde çift vardiya usulüyle çalışıyorlar. Burada, H Blok’un yanına yapılacak Merkezi Araştırma Laboratuvarı binasıyla ilgili de inceleme yaptık.

“2 bin 400 kişilik tribün Eylül ayında tamamlanıyor”

Futbol sahasına yapılan 2 bin 400 kişi kapasiteli tribün inşaatının Eylül ayında tamamlanacağını belirten Rektör Taş, “10 Nisan 2018 tarihinde yapılan yer tesliminin ardından bina ve çevre perdelerinin köşe kazıkları çakıldı. Kazı çalışmalarının da en kısa sürede başlayacak. İncelemelerimize üniversitenin arıtma tesisi inşaatında devam ettik. Daha sonra futbol sahasına yapılan 2 bin 400 kişi kapasiteli tribün inşaatını yerinde inceledik. Saha kenarında bulunan tartan pistin zarar görmemesi adına yürütülen incelikli çalışmadan çok memnun olduk. Tribün inşaatının bu yılın Eylül ayında inşallah tamamlanacak. Son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hibesiyle yapılan, inşaatı biten, bina içi çalışmalarında da sona gelinen Mühendislik Laboratuvarında incelemelerde bulunduk. Çalışmalarda gelinen noktadan gerçekten çok memnunuz. Üniversitenin gelişmesi ve eksiklerini tamamlaması adına son derece önemli olan bu projelerde özveriyle çalışan tüm personele teşekkür ederim” dedi.

Bilecik Edebali Stadı’nın tribünleri ise kaderine terk edildi

Öte yandan Bilecik’teki spor kulüplerinin maçlarını oynadığı Bilecik Edebali Stadı’nın depreme uygun olmayan tribünleri 1 yıl önce seyirci girişine kapatılarak kaderine terk edildi. Sporseverler, üniversitenin bu çalışması sırasında yetkililere "Bir üniversite kadar olmadınız yazık, bundan sonra Bilecikspor maçlarını burada oynasın" çağrısında bulundular.