22 sünnet çocuğuna Nostaljik Kayı Ekspresiyle şehir turu

Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz sünnet ettirilen 22 çocuk, düzenlenen şölende Nostaljik Kayı Ekspresiyle şehir turu attılar.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen Sünnet Şöleniyle şehirdeki 22 çocuk toplu sünnet şöleninde buluştu. Tarihi Saat Kulesi önünde çocuklar ile birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesiyle başlayan sünnet şöleni, daha sonra çocuklar ve masal kahramanlarının olduğu grup, Bilecik Belediyesi Gezici Otobüsü ve Nostaljik Kayı Ekspresine bindirilerek, konvoy ile şehir merkezinde tur gerçekleştirilmesiyle sürdü. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu sünnet şöleni daha sonra Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde devam etti. Aile ve yakınlarının konuk edildiği programda, çocuklara tekbir ve salavatlar eşliğinde kına yakıldı. Daha sonra Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Eşi Fatma Yağcı’nın tarafından çocukları altın hediye edildi. Kültür ve Kongre Merkezindeki programa; Belediye Başkanı Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı’nın yanı sıra, daire amirleri, belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Bilecik’te bir elin parmakları kadar çocuk parkı varken, bugün parklarımızın sayısı 100’leri geçti"

15 yıllık belediye başkanlığı döneminde güzel çalışmalar gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Belediye Başkanı Selim Yağcı, ‘’Bilecik Belediyesi olarak, bir çok binalar ve yollar yaptık, bir çok eserleri gerçekleştirdik. Bunları ne kadar yaparsak yapalım içinde yaşayan insanları, sizleri mutlu edemediğimiz zaman, huzurlu kılamadığımız zaman, sizlerin gönlünü kazanamadığımız zaman yaptığımız bu binaların hiçbir anlamı, hiçbir manası yok. Yatırımların en güzel ve özeli insana yapılan yatırım. İşte bu duygular içerisinde, göreve başladığımız 2004 yılından itibaren, her şey insan odaklı olsun düşüncesiyle ve çocuklarımızı ön plana çıkararak yatırımları yapma çabası gayreti içerisinde olduk. Başladığımız zaman diliminde Bilecik’te bir elin parmakları kadar çocuk parkı varken, bu gün çocuk parklarımızın sayısı 100’leri geçti. Artık parkların ötesinde buz paten pistleri, bowling salonları ve go-kart pistleri, lunapark ve Kapalı Pıtırcık Oyun evleri gibi ayrı etkinlik alanlarını çocuklarımız için yapıyoruz. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak 2004 yılından itibaren ihtiyaç olan zaman dilimlerinde sünnet şölenleri gerçekleştiriyoruz. 2 yıldır yapmış olduğumuz sünnet şölenlerinde katılımlarıyla bizlere de keyif ve neşe veren yavrularımızın mürüvvetlerini görmek bizleri son derce mutlu ediyor. İnşallah aileleriyle birlikte bize de o yavrularımızın daha nice mürüvvetlerini, evliliklerini görmeyi de nasip etsin’’ dedi.

"Bu yıl da çocuklarımıza 18 yeni park armağan ettik’’

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 18 yeni parkı hediye ettiklerini belirterek; ‘’Geçen yıl 23 Nisan’da yapmış olduğumuz açılışta çocuk parkları noktasında 2018 yılında 18 çocuk parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Bazı makamlar bazı yerler olur yapılan işler az da olsa zaman çok olduğu için onlara açılış ve benzeri imkanlar doğabilir. Bizim çalışmaktan zamanımız olmadığı için bu gün çocuk parklarını açacak zaman bulamadık ama bir gelenek te var ne yapalım dedik çocuklarımızın bu mutlu gününde onlara armağan ettiğimiz 18 tane çocuk parkının da açılışını yapalım dedik. 18 çocuk parkımızın tüm çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah çok kısa bir süre içerisine çocuklarımıza Pelitözü’nde yeni yapımına başladığımız yeni lunaparkımızın açılışını da yapacağız. Buz pistini kullanmaya başladılar o tesisinde açılışını yapacağız ve çocuklarımıza daha rahat bir ortamda yazın yine su eğlence dünyamızda çocuklarımız ve hemşehrilerimiz güzel dakikalar geçirecek. Ben öncelikle bu sünnet şöleninde bizlere destek olan yardım eden ve emeklerini esirgemeyen Bilecik Devlet Hastanemizin çok değerli hekimlerine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yine bu organizasyonda bize katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluş ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Başkan Vekili Nihat Can’ın ailelerin ve çocukların eğlencesini paylaşmasıyla devam eden etkinlik ikramlar ile sona erdi.