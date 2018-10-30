BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:46

30 ayrı noktada eski elbise ve kıyafetler toplanıyor

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Eskiler Geri Dönsün Projesi’ kapsamında toplanan eski kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.Şu ana kadar birçok farklı projeyi uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi tarafından hayata...

30 ayrı noktada eski elbise ve kıyafetler toplanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Eskiler Geri Dönsün Projesi’ kapsamında toplanan eski kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Şu ana kadar birçok farklı projeyi uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve şehrin bütün mahallelerinde kurulan yaklaşık 30 kumbarada eski elbiseler, geri dönüşüme kazandırılmak ve ihtiyaç sahiplerine yeni kıyafet olarak dönüşmesi için toplanıyor.

“Kullanılmayan elbiseleri biriktirerek çalışmamıza katkı sağlayabiliriz”

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirtti. Açıklamasında vatandaşların kullanmadıkları elbiseleri kumbaralara bırakarak güzel bir uygulamaya katkı sağlayabileceklerini belirten Can, "Kullanılmayan elbiselerimizi burada değerlendirerek, ayrıştırarak tekrar geri dönüştürme babında faydalanıyoruz. Şehrimizin 30’a yakın noktasında elbise kumbaralarını yerleştirdik. Tüm mahallelerimizde bulunan kumbaralarda konulan elbiseler ile aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı ‘Sıfır Atık Projesi’ne bizler de destek olabiliriz” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku