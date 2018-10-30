30 ayrı noktada eski elbise ve kıyafetler toplanıyor

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Eskiler Geri Dönsün Projesi’ kapsamında toplanan eski kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.Şu ana kadar birçok farklı projeyi uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi tarafından hayata...

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Eskiler Geri Dönsün Projesi’ kapsamında toplanan eski kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Şu ana kadar birçok farklı projeyi uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve şehrin bütün mahallelerinde kurulan yaklaşık 30 kumbarada eski elbiseler, geri dönüşüme kazandırılmak ve ihtiyaç sahiplerine yeni kıyafet olarak dönüşmesi için toplanıyor.

“Kullanılmayan elbiseleri biriktirerek çalışmamıza katkı sağlayabiliriz”

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirtti. Açıklamasında vatandaşların kullanmadıkları elbiseleri kumbaralara bırakarak güzel bir uygulamaya katkı sağlayabileceklerini belirten Can, "Kullanılmayan elbiselerimizi burada değerlendirerek, ayrıştırarak tekrar geri dönüştürme babında faydalanıyoruz. Şehrimizin 30’a yakın noktasında elbise kumbaralarını yerleştirdik. Tüm mahallelerimizde bulunan kumbaralarda konulan elbiseler ile aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı ‘Sıfır Atık Projesi’ne bizler de destek olabiliriz” ifadelerini kullandı.