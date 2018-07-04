4 Eylül Mahalle Konağı’nın proje ihalesi yapıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın “9 Mahalle’ye 9 Mahalle Konağı” projesi kapsamında 4 Eylül Mahallesine yapılması planlanan konağın proje ihalesi yapıldı.

Bozüyük Belediyesince düzenlenen ihaleye tek istekli firma katılırken, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım ihalesi gerçekleştirilerek proje ivedilikle hayata geçirilecek. 4 Eylül Mahallesi’nde 870 Sokak ile Cezmi Or Caddesinin köşesine yapılacak olan Mahalle Konağı yaklaşık bin metrekare oturma alanına sahip olacak ve zemin 2 kat olarak projelendirilecek. 4 Eylül Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahalle Konağı, Tekke Mahalle Konağı, Yeni Mahalle Konağı, Yediler Mahalle Konağı, Çarşı Mahalle Konağı, Akpınar Mahalle Konağı ve Yeşilkent Mahalle Konağı’nın ardından 8. Mahalle Konağı olacak.