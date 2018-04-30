50 üyenin 42’inin oyunu alarak Encümen üyesi seçildi

Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyesi seçimlerinde 4 kişi yarışırken, Serkan Yıldırım 50 üyenin 42’inin oyunu alarak üye seçildi.

Bilecik İl Özel İdaresi’nda Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen başkanlığında yapılan Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısına birliğe üye 47’si muhtar 52 üyeden 50’si katıldı. 45 muhtarın katıldığı toplantının ilk gündem maddesi olan Birlik Tüzüğü’nün 13’üncü maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere Birlik Plan ve Bütçe Komisyonu’na 3 adet üye seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen seçimde Abadiye Köyü Muhtarı Selahattin Cihangir, Selöz Köyü Muhtarı Yaşar Yeyen ve Yeniköy Muhtarı Eşref Yılmaz 1 yıllığına Birlik Plan ve Bütçe Komisyonu’na üye olarak seçildiler. İkinci gündem maddesi olan, 5355 sayılı Mahalli İdari Birlikleri Kanunu’nun 12’nci maddesi ile Birlik Tüzüğü’nün 14’üncü maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere Birlik Encümeni’ne İl Genel Meclisi üyeleri arasından 2 adet üye seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonrası AK Parti İl Genel Meclis üyeleri olan Serkan Yıldırım 42, Hasan Hüseyin Çelik 30 oy alarak yeni birlik encümeni olarak seçildiler. Diğer adaylardan İYİ Parti’sinin adayı Mehmet Yılmaz 8, CHP adayı Hikmet Turhan ise 10 oy aldı. Günün üçüncü maddesi olan 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 12’nci maddesi ile Birlik Tüzüğü’nün 14’üncü maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere Birlik Encümeni’ne Birlik Muhtar üyeleri arasından 2 adet encümen üyesi seçildi. Bu seçim sonucunda Okluca Köyü Muhtarı Hüseyin Demiröz ve Abbaslık Köyü Muhtarı Ali Cengiz Birlik Encümeni’ne Birlik Muhtar üyeleri olarak seçildiler.

Yapılan seçimlerin ardından 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve 2017 yılı birlik kesin hesabının görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.