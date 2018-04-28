BİLECİK:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:35

ADIM Üniversiteleri Birliği üyeleri Bilecik’in tarihi yerleri gezdi

14 üniversiteden oluşan ADIM Üniversiteleri Birliği’nin toplantısı için Bilecik’te bulunan birlik üyeleri, Bilecik’in tarihi yerleri gezdi.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğindeki toplantının ardından Üniversite Rektörü Prof....

ADIM Üniversiteleri Birliği üyeleri Bilecik'in tarihi yerleri gezdi
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14 üniversiteden oluşan ADIM Üniversiteleri Birliği’nin toplantısı için Bilecik’te bulunan birlik üyeleri, Bilecik’in tarihi yerleri gezdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğindeki toplantının ardından Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve konukları olan rektörleri, fakülte dekanları ve öğretim üyelerinden oluşan heyet, Bilecik ve ilçelerini gezerek, kentin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler aktardı.

Heyet Şeyh Edebali Türbesinde dua etti ve tarih şeridini gezdi

ADIM Üniversiteleri Birliği üyesi üniversite rektörleri ve fakülte dekanlarından oluşan 120 kişilik heyet, ilk olarak Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti. Daha sonra Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen heyet, 36 Osmanlı Padişahının hayat hikayeleri ve devirlerinde yapmış oldukları icraatlar hakkında bilgiler aldı. Tarih Şeridi Gösteri Salonunda 3 Boyutlu Bilecik Fethi Belgeselini izleyen heyet üyelerine; kenttin ait lezzetlerden olan ayva ve nar lokumları ikram edildi. Heyet son olarak Bilecik ve yakın bölgesinin geçmiş ve yakın dönem tarihi hakkında görsel ve materyalleri barındıran Yaşayan Şehir Müzesini gezen heyet, yetkililerden bilgi aldı.

Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesine olan hayranlıklarını ifade eden ziyaretçiler, Bilecik Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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