Afrin için hazırlanan yardım kamyonları yola çıktı

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi tarafından başlatılan ve hem belde sanayicilerinin hem de duyarlı vatandaşların katıldığı Afrin’e yardım kampanyası için hazırlanan iki kamyon un ve gıda malzemesi yardımı Hatay’a doğru yola çıktı.Vezirhan...

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi tarafından başlatılan ve hem belde sanayicilerinin hem de duyarlı vatandaşların katıldığı Afrin’e yardım kampanyası için hazırlanan iki kamyon un ve gıda malzemesi yardımı Hatay’a doğru yola çıktı.

Vezirhan Belediyesi personelleri ve belediye araçlarının uğurlama törenine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Yapılan yardımlar için herkese çok teşekkür ediyorum. Bizlerden desteğini esirgemeyen valimize, belediye personelimizden ve vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dualarla birlikte kamyonlar Afrin’e doğru hareket etti.