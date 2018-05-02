BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:03

Afrin için hazırlanan yardım kamyonları yola çıktı

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi tarafından başlatılan ve hem belde sanayicilerinin hem de duyarlı vatandaşların katıldığı Afrin’e yardım kampanyası için hazırlanan iki kamyon un ve gıda malzemesi yardımı Hatay’a doğru yola çıktı.Vezirhan...

Afrin için hazırlanan yardım kamyonları yola çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi tarafından başlatılan ve hem belde sanayicilerinin hem de duyarlı vatandaşların katıldığı Afrin’e yardım kampanyası için hazırlanan iki kamyon un ve gıda malzemesi yardımı Hatay’a doğru yola çıktı.

Vezirhan Belediyesi personelleri ve belediye araçlarının uğurlama törenine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Yapılan yardımlar için herkese çok teşekkür ediyorum. Bizlerden desteğini esirgemeyen valimize, belediye personelimizden ve vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dualarla birlikte kamyonlar Afrin’e doğru hareket etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku