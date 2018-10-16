AK Parti Ana Kademe Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik Ana Kademe Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.İl binasında yapılan toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit ve...

AK Parti Bilecik Ana Kademe Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.

İl binasında yapılan toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit ve partililer katıldı.

Toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını dileyen AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Ana Kademe Yönetim Kurulu toplantımızı, Belediye Başkanımız Nihat Can, il disiplin kurulu ile parti içi demokrasi ve hakem kurulu üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Davetimizi kırmayarak toplantımıza teşrif eden belediye başkanımıza, il disiplin kurulu ile demokrasi ve hakem kurulumuza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, alınan kararlarımızın ülkemize, milletimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise, “Ana Kademe Yönetim Kurulu toplantımızı, il disiplin kurulu ile parti içi demokrasi ve hakem kurulu üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Milletimizden aldığımız destekle ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Aldığımız kararların şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.