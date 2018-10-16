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16 Ekim 2018 Salı 14:01

AK Parti Gençlik Kolları İlçe Dayanışma Toplantısı yapıldı

Osmaneli ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları İlçe Dayanışma ve İstişare Toplantısı yapıldı.Osmaneli Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi’nde yapılan toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı...

AK Parti Gençlik Kolları İlçe Dayanışma Toplantısı yapıldı
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Osmaneli ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları İlçe Dayanışma ve İstişare Toplantısı yapıldı.

Osmaneli Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi’nde yapılan toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin spor, eğitim, sosyal faaliyetler olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti. Şahin, “Siyasetin amacı millete hizmet yarışıdır. Siyasetçinin var oluş gayesi de ülkeye, millete ve elbette oyunu aldığı seçmene en güzel, en kaliteli şekilde hizmet etmektir. Siyaset, ilkelerle, prensiplerle, belli değerlerle yapılan, yapılması gereken bir iştir. Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip bükülen bir siyasi anlayış, popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur. Türk siyasi hayatı bu açıdan gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. İlçemizde de bunun örnekleri fazlası ile vardır. Sırf mevki makam için arayışta olanların dersini milletimiz sandıkta her zaman vermiştir. Artık siyaset bilgi, beceri, yetenek, eğitim isteyen çok kariyerli bir meslek haline gelmiştir. Kendini siyasi partilerin üzerinde görerek seçmenine ihanet edenler, seçildikleri partinin seçmenine saygısızlık ederek milletten aldığı görevi bile tamamlamadan seçmene ihanet edenlere halk cevabını mutlaka verecektir. Siyasi tarihimizde bir tarafta ülkemize hizmet için asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaati için kırk takla atan şahsiyet fukaraları vardır. 90 yıllık siyasi geçmişimizde, milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır. Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenenler olduğu gibi ülke düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastlanır” dedi.
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