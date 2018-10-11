AK Parti İlçe Teşkliat’ından Başkan Yalçına hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı yöneticileri, İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a yeni binaları için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, konuklarına teşekkür etti....

AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı yöneticileri, İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a yeni binaları için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yalçın, ”Pazaryeri AK Parti İlçe Teşkilatı Ana Kademe Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, yeni hizmet binamıza hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.