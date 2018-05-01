AK Parti’nin Bilecik Belediye Başkanı adayı Nihat Can

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adayı olmasının ardından, belediye başkanlığı için 3 isim Ankara’ya çağrıldı. Yapılan değerlendirme sonrası AK Parti’nin adayı...

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adayı olmasının ardından, belediye başkanlığı için 3 isim Ankara’ya çağrıldı. Yapılan değerlendirme sonrası AK Parti’nin adayı Nihat Can oldu.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı geçtiğimiz günlerde 24 Haziran günü yapılacak seçim için görevinden istifa ederek, milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Bu istifanın ardından AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Salih Koca’nın katılımı ile AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında temayül yoklaması yapıldı. Yapılan yoklamada öne çıkan AK Parti’li 3 Belediye Meclis üyesi bugün AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile Ankara’ya çağrıldı. Ankara’ya çağrılan isimler Nihat Can, Av. Kadir Bayrak ve Ebutalip Dursun olurken, adaylar arasında Nihat Can’ın Selim Yağcı’nın yerine aday gösterileceği duyuruldu.