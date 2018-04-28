Ak Parti’nin danışma meclisi toplantısı

Ak Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı tarafından Nisan ayı danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını İlçe Başkanı Mesut Çetin yaptı. Çetin, seçimlerin erken tarihe alınmasına ilişkin açıklamasında, "Türkiyeyi tehdit eden teröristleri yok etmek için ABD ve Batılı ülkelerin desteklemiş odluğu PKK, PYD, YPG teröristlerini onların göndermiş olduğu silahlarla, kazdıkları çukura gömmek için zeytin dalı operasyonunu gerçekleştirerek o bölgedeki teröristleri temizledik. Türkiye olarak oralarda olabilmemiz için devletimizin başkanının elinin güçlü olması gerekiyor, o yüzden erken seçim şart olmuştur. Bizlerin 16 yıldan beri yaptıklarımızı insanların kafasına sokmadan güzel güzel anlatmamız gerekiyor. AK Parti olmadıktan sonra bu ülkede kimin iktidar olacağını ve bu ülkeyi nasıl yöneteceğini lütfen düşünelim. Sizler her biriniz AK Parti’nin yetkili kişilerisiniz. Türkiye bizim ülkemiz. Bozüyük il geneli seçmenin yüzde 35’ini oluşturan bir ilçedir. Bu sebepten dolayı Bozütyük’ten milletvekili adayları çıkması hakikaten bizide heyecanlandırır. Dün, Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Ersoy’un ’ben de elimi taşın altına koymak istiyorum’ diyerek bu yarışta olmak istiyorum demesi neticesinde kendisinden istifasını aldım. Kendisine çıktığı bu mukaddes yolda başarılar diliyorum” dedi.

Devamında konuşan milletvekiliaday adayı Hüsnü Ersoy, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum bu aziz millete ve gönül coğrafyasına hizmeti ilke edinmiş bu harekete daha fazla katkımın olması ümidiyle milletvekili aday adayı olma iradesini gösterdim. Millet ve hizmet yolunda bir nefer olarak bu yolda AK Partimizin vefakar ve cefakar teşkilatları ile beraber çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ise; "Bizler sadece 2013 senesinde yerel ve genelin birleşerek Bozüyük’te neler yaptığını gördük. Şu anda da AK Parti’nin oyları ile buralara geldik. Fazla geriye gitmeden şu 5 senede yapılanları göz önünde bulunduralım. Bizler hiç bir AK Partilinin başını öne eğdirecek hiç bir hareket yapmadık. Bütün çalışmalarımız planlarımız hep sizlerin sayesinde. Allah bu zaman kadar yolumuzdan şaşırtmadı ve bütün projelerimizi yaptık. İnşallah bundan sonraki seçimlerde bu coşkuya ortak olacağız" dedi.

Belediye Başkan Yardımıcı Ali Avcıoğlu’nun ardından konuşmasını gerçekleştiren Milletvekili Halil Eldemir, ilk olarak 24 Haziran erken seçimleri ile ilgili seçim sürecine değindi, iinci olarak Türkiye siyaseti ve genel siyaset hakkında fikir alışverişinde bulundu. Son olarak ise tüm Bozüyüklülerle birlikte ne tür çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Toplantıda son olarak konuşan İl Başkan vekili Haşim Balcı ise, Bozüyük’te seçim heyecanını gördüğünü ve hep birlikte başaracaklarını söyledi. Salonu dolduran yüzlerce partili ise 24 Haziran’da yapılacak seçimlere hazır olduklarını belirttiler.