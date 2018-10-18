Alişan Kapaklıkaya’dan Bozüyük’te muhteşem söyleşi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde TÜBİTAK, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozüyük Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "Kumral Abdal Bilim Şenliğini Müjdeliyor" etkinlikleri kapsamında eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından...

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde TÜBİTAK, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozüyük Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "Kumral Abdal Bilim Şenliğini Müjdeliyor" etkinlikleri kapsamında eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından söyleşi düzenlendi.

Metristepe Kültür Merkezi’nde sevenleri ile bir araya gelen ve yaşadığı hayat tecrübelerini mizahi bir dille salonda bulunanlara aktaran Alişan Kapaklıkaya, Bozüyük’te karşılaştığı manzaradan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söyleşiye Bozüyüklü vatandaşlar son derece yoğun ilgi gösterirken, salon adeta doldu taştı. Salonda yer kalmadığı için çok sayıda seyirci merdiven boşlukları ve sahnedeki boş yerlere otururken birçok vatandaş da koridorlardaki ekranlarda Alişan Kapaklıkaya’yı yaklaşık 2 saat boyunca ayakta dinlediler.

Sevginin ve bu hissi dillendirmenin önemine vurgu yapan Kapaklıkaya, buna imkan ve fırsat varken sevginin dillendirilmesi gerektiğini söyledi. Hayatından önemli kesitleri ve yaşadığı hüzünlü olayları salondakiler ile paylaşan Alişan Kapaklıkaya, "Bozüyük’te bu denli büyük bir kalabalık ile karşılanmak benim için son derece önemli ve güzel bir his, bu vesile ile Bozüyük’te bu etkinliğe destek veren herkese ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ediyorum" dedi.

Yaptığı söyleşide çocukların eğitimlerinde ailelerin dikkat etmesi gereken hususları belirten Alişan Kapaklıkaya; "Günümüzde doğru yol çilelerle dolu gibi gösterilirken, yanlışlara ve hatalara sürükleyen yollar çiçekler ile kaplıymış gibi gösteriliyor. Günümüz düzeninde çocuklarımızı bu yolda yalnız ve başıboş bırakmayalım. Onların anladığı dilden ve onlara ne kadar çok değer verdiğimizi gösterecek şekilde ebeveynlik edelim" dedi.

Düzenlenen söyleşide Bozüyüklü izleyicilerine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Kapaklıkaya’ya bir diğer sürprizi ise ilk okul öğretmeni yaptı. Öğretmenini salonda gören Alişan Kapaklıkaya; oldukça duygulanırken, kızını kaybetmiş olduğu olayı anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.

Yaşadıklarını anlatan ve son derece keyifli ve güzel bir iki saati Bozüyüklü vatandaşlara yaşatan yazar ve eğitimci Alişan Kapaklıkaya’ya program sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Program sonunda Başkan Bakıcı; "Hayat tecrübelerini mizahi bir dille izleyicilerimize aktaran Kapaklıkaya hocamıza ve salonumuzu doldurarak, koridorlarda bile ekranlardan söyleşimizi 2 saat boyunca ayakta takip eden değerli vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek, programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.