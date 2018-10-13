Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlandı

Bilecik’te Amatör Spor Haftası sebebiyle kutlama yürüyüşü düzenlendi.

Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden Cumhuriyet Meydanına kadar düzenlenen kutlama yürüyüşüne, Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Murat Hızlı, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, daire müdürleri ve sporcu öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Ekim ayının ikinci haftasının Amatör Spor Haftası olarak kutlandığını ifade ederek, “Spor ve sportif çalışmalar bireyi fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki yönden geliştirirken enerjilerini kişilerin sağlığına katkıda bulunacak şekilde kullanma olanağı sağlar. Spor kurallara uymayı, birlik, dayanışma, saygı, sevgi, iş birliği, paylaşma, centilmenlik ve takım ruhu ilkelerini yerleştirerek topluma uyum, kendine güven, cesaret ve arkadaşlık duygularını geliştirir’’ dedi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik ise, Bilecik Belediyesi olarak katkılarının devam edeceği bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından Karate Antrenörü Memduh Sakarya ve sporcuları gösterilerini sundu. Gösterilerin ardından 2018 yılında ulusal ve uluslararası alanda dereceye giren sporculara ve antrenörlere hediye takdimi yapıldı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen programda; uluslararası taekwondo branşında dereceye giren Zehra Arı, Şüheda Yangın, Zeynep Nur Sarıçiçek, Aleyna Bursa ile halter branşında dereceye giren Bahadır Erdal ile ulusal atletizm branşında dereceye giren Yasin Sosa, Hayriye Nur Arı’ya, halter branşında dereceye giren İrem Sökmez’e, dart branşında dereceye giren Mustafa Kılıçkaya’ya, karate branşında dereceye giren İsmet Durmuş’a, taekwondo branşında dereceye giren Nisa Nur Birni, Yunus Bozan, Zeynep Naz Artar, Polat Güvenoğlu’na, wushu branşında dereceye giren Ayşe Sena Çelik’e, güreş branşında dereceye giren Ahmet Pehlivan ve Geleneksel Spor Dalları branşında dereceye giren Buket Örgücü ile Mehmet Kısa’ya protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.