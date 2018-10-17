BİLECİK:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:55

Anaokulu öğrenci eğlenerek öğreniyorlar

Bilecik’te eğitim veren Bahçelievler Anaokulu öğrencileri okullarında gördükleri eğitimin yanı sıra okul dışı faaliyetleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Bahçelievler Anaokulu...

Anaokulu öğrenci eğlenerek öğreniyorlar
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Bilecik’te eğitim veren Bahçelievler Anaokulu öğrencileri okullarında gördükleri eğitimin yanı sıra okul dışı faaliyetleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Bahçelievler Anaokulu okullarında gördükleri eğitimin yanı sıra okul dışı faaliyetler ile eğlenerek öğrenmeye devam ediyor. Okul yönetimin her yerde her ortamda eğitim diyerek yola çıktıkları düşünce ile anaokulu öğrencileri Kent ormanında gezi yaparak müzik eşliğinde kozalak toplayıp ateş yaktılar. Anaokulu öğrencileri sonbaharın getirdiği güzellikler arasında Kent Ormanı’nda hem gezip, hem de eğlenerek öğrenmenin zevkine vardılar. Öğrenciler etkinlik sonunda öğretmenlerinin kendileri için hazırladığı kumanyaları yiyerek, eğitim sadece okul da değil mesajı verdiler.
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