BİLECİK:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:22

Antik Roma köprülerine Rus bilim adamlarından büyük ilgi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan antik Roma köprüleri Rus bilim adamları tarafından büyük ilgi gördü.Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk, Koç Üniversitesi Post Doç. olarak görev yapan Roma Tarihi uzmanı...

Antik Roma köprülerine Rus bilim adamlarından büyük ilgi
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan antik Roma köprüleri Rus bilim adamları tarafından büyük ilgi gördü.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk, Koç Üniversitesi Post Doç. olarak görev yapan Roma Tarihi uzmanı Dr. Roman Shliakhtin ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede köprüler konusunda incelemelerde bulundular.

Rus Tarihçi Dr. Roman Shliakhtin, köprülere hayran kalırken kullanılan taş ve işçiliğin yeni bir çalışma alanı olacak kadar değerli olduğunu söyledi.

Ardından bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli turizmde değer olurken değerli hocalarımız, değerli bilim adamları ile araştırmalarla yeni bulgular elde ediyoruz. Osmaneli tarihi artık bilimsel verilere, gerçeklere dayanan, çok değerli hocalarımızın araştırmaları sonucu oluşan çalışmalarla çok daha gerçekçi yazılıyor. Yılların yanlış bilgilerini artık gerçek bilgilerle düzeltiyoruz. Değerli hocalarımızın yayınlarını Kültür ve Turizm Bakanlığımızın verdiği yetkiyle yayınlıyoruz. Artık kaynaklarımız kalıcı ve akademik oluyor. Değerli hocalarımızın çalışmaları, bizimle çalışan diğer hocalarımızla birlikte devam edecek. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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