ASKF’dan Başkan Yaman’a ziyaret

Bilecik Amatör Spor Kulübü Federasyonu (ASKF) başkanı ve yönetimi Bilecik’in Bayırköy Belede Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.ASKF başkanı ve yönetimi Başkan Yaman’ı makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir...

Bilecik Amatör Spor Kulübü Federasyonu (ASKF) başkanı ve yönetimi Bilecik’in Bayırköy Belede Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

ASKF başkanı ve yönetimi Başkan Yaman’ı makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, “Bizleri ziyaret eden Bilecik Belediye Meclis üyesi ve ASKF Başkanımız Nusret Tosun, AK Parti Belde Başkanımız Selçuk Gedik, sendika yöneticisi dayımız Cihad Koray, Bilecik Spor İl Temsilcimiz Engin Toku, değerli ağabeyim Janrat Karaahmet ve Denizli’den gelip bizleri ziyaret eden asker arkadaşım Süleyman Ay bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.