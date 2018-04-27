BİLECİK:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:43

“Bağımlılıkla Mücadele” toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın başkanlığında “Bağımlılıkla Mücadele” toplantısı yapıldı.Bilecik İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik İl Jandarma Komutanı Hacı...

'Bağımlılıkla Mücadele” toplantısı yapıldı
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Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın başkanlığında “Bağımlılıkla Mücadele” toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik İl Jandarma Komutanı Hacı Mehmet İnce, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve daire müdürleri katıldı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda kurumların üzerine düşen görevleri titizlikle yapması gerektiğini ifade eden Vali Büyükakın, ’’Bu konuda herkes taşın altına elini koyacak. Çalışmalarımızı neden sonuç ilişkisi içinde yürüteceğiz. Tüm kurumlar koordineli olarak çalışacak ve bağımlılıkla mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız. Herkes çözüm odaklı çalışacak ve sonuç alınacak. Eğitim ve diğer önleme çalışmaları dışında madde bağımlılığına mekan olan metruk yapıların yıkımı konusunda kararlıyız. Yıl sonuna kadar bu tür metruk yapıların tamamı yıkılacak” dedi.

Toplantı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumların ardından görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.
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