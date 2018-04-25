Bahar şenlikleri başlıyor

Öte yandan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Kampüsü içine kurulan şenlik alanında lunapark, yiyecek içecek stantları ve oyun alanlarının olacağı da öğrenilirken, konserlerin halka açık şekilde yapılacağı söylenildi.

Ünlü sanatçıların konserleriyle renklenecek şenliklerde 2 Mayıs’ta Erdem Kınay, 3 Mayıs’ta Necati ve Saykolar, 4 Mayıs’ta Ekin Uzunlar, 5 Mayıs’ta Pera ve 6 Mayıs’ta Erdem Kınay ve Merve Özbey sahne alacağı belirtilirken, konserlerin her akşam saat 20.00’de yapılacağı bildirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Şenlikleri bu yıl 2-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.Ünlü sanatçıların konserleriyle renklenecek şenliklerde 2 Mayıs’ta Erdem Kınay, 3 Mayıs’ta Necati ve Saykolar, 4 Mayıs’ta Ekin Uzunlar,...

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