BİLECİK:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:28

Bahar şenlikleri başlıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Şenlikleri bu yıl 2-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.Ünlü sanatçıların konserleriyle renklenecek şenliklerde 2 Mayıs’ta Erdem Kınay, 3 Mayıs’ta Necati ve Saykolar, 4 Mayıs’ta Ekin Uzunlar,...

Bahar şenlikleri başlıyor
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Şenlikleri bu yıl 2-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.

Ünlü sanatçıların konserleriyle renklenecek şenliklerde 2 Mayıs’ta Erdem Kınay, 3 Mayıs’ta Necati ve Saykolar, 4 Mayıs’ta Ekin Uzunlar, 5 Mayıs’ta Pera ve 6 Mayıs’ta Erdem Kınay ve Merve Özbey sahne alacağı belirtilirken, konserlerin her akşam saat 20.00’de yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Kampüsü içine kurulan şenlik alanında lunapark, yiyecek içecek stantları ve oyun alanlarının olacağı da öğrenilirken, konserlerin halka açık şekilde yapılacağı söylenildi.
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