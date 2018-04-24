BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 11:19

Bahar yorgunluğuna karşı kivi

Bilecik’te pazar tezgahlarda kilosu 6 TL’den satılan kivinin, sabah kahvaltısında yendiğinde bahar yorgunluğuna iyi geldi belirtiliyor.Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarını süsleyen kiviye vatandaşlar...

Bahar yorgunluğuna karşı kivi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecik’te pazar tezgahlarda kilosu 6 TL’den satılan kivinin, sabah kahvaltısında yendiğinde bahar yorgunluğuna iyi geldi belirtiliyor.

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarını süsleyen kiviye vatandaşlar yoğun ilgi gösteririnken, vitamin deposu olan kivinin sabah kahvaltıda yendiğinde bahar yorgunluğuna iyi geldiğini öğrenildi. Kivi satıcısı Recep Şener, geçtiğimiz günlerde bir bislyenme ve diyet uzmanının yazısında kahvaltıda yumurta ve kivi yenmesinin bahar yorgunluğuna iyi geldiğini okuduğunu söyledi. Kivinin vitamin deposu olduğunu sözlerine ekleyen Şener, "Şuan kivinin kilosu 6 TL’den satıyoruz. Kiviyi genelde çocuklu anneler tercih ediyordu. Son günlerde kivinin sabah kahvaltıda tüketilmesi bahar yorgunluğuna iyi geliyor haberleri ardından satış portvoyimiz değişti. Bizler de artık sabah kahvaltıda kivi tüketmeye başladık. Kivi sağlık açısında çok yararlı bir meyve. Ayrıca kivi C vitamini içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır. Metabolizmayı hızlandırır ve kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı olur. Bunları nereden biliyorsanız dersen, yıllardır kivi satıyorum ve sattığım şeyi iyi araştırmasını yaparım. Müşterilerime ona göre sunarım" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku