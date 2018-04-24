Bahar yorgunluğuna karşı kivi

Bilecik’te pazar tezgahlarda kilosu 6 TL’den satılan kivinin, sabah kahvaltısında yendiğinde bahar yorgunluğuna iyi geldi belirtiliyor.

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarını süsleyen kiviye vatandaşlar yoğun ilgi gösteririnken, vitamin deposu olan kivinin sabah kahvaltıda yendiğinde bahar yorgunluğuna iyi geldiğini öğrenildi. Kivi satıcısı Recep Şener, geçtiğimiz günlerde bir bislyenme ve diyet uzmanının yazısında kahvaltıda yumurta ve kivi yenmesinin bahar yorgunluğuna iyi geldiğini okuduğunu söyledi. Kivinin vitamin deposu olduğunu sözlerine ekleyen Şener, "Şuan kivinin kilosu 6 TL’den satıyoruz. Kiviyi genelde çocuklu anneler tercih ediyordu. Son günlerde kivinin sabah kahvaltıda tüketilmesi bahar yorgunluğuna iyi geliyor haberleri ardından satış portvoyimiz değişti. Bizler de artık sabah kahvaltıda kivi tüketmeye başladık. Kivi sağlık açısında çok yararlı bir meyve. Ayrıca kivi C vitamini içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır. Metabolizmayı hızlandırır ve kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı olur. Bunları nereden biliyorsanız dersen, yıllardır kivi satıyorum ve sattığım şeyi iyi araştırmasını yaparım. Müşterilerime ona göre sunarım" dedi.