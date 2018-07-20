Bakan Dönmez, ailece Ertuğrulgazi Türbesi’nde dua etti

Bilecik’li Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görevine başladıktan sonra ilk ziyaretini yaptığı Bilecik’te Ertuğrulgazi Türbesi’ni ziyaret etti.Ziyaretleri esnasında Bakan Dönmez’in yanında annesi Zeliha Dönmez, babası Sefer...

Bilecik’li Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görevine başladıktan sonra ilk ziyaretini yaptığı Bilecik’te Ertuğrulgazi Türbesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretleri esnasında Bakan Dönmez’in yanında annesi Zeliha Dönmez, babası Sefer Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ve çocukları yer aldı. Bakan Dönmez, Ertuğrulgazi Türbesi’nde dua ettikten sonra burada anı defterini imzaladı. Ardından türbe etrafında bulunan Ertuğrulgazi’nin eşi Halime Hatun ve Ertuğrulgazi’nin silah arkadaşlarının da mezarlarını da ziyaret eden Bakan Dönmez, buradan baba ocağı olan Bilecik’in Gölpazarı ilçesine hareket etti.