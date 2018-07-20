BİLECİK:
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20 Temmuz 2018 Cuma 21:21

Bakan Dönmez, memleketi Gölpazarı’nda dualarla ve kurban kesilerek karşılandı

Bilecikli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik ziyaretleri kapsamında memleketi Gölpazarı ilçesinde dualarla ve kurban kesilerek karşılandı.

Bakan Dönmez, memleketi Gölpazarı'nda dualarla ve kurban kesilerek karşılandı
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Bilecikli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik ziyaretleri kapsamında memleketi Gölpazarı ilçesinde dualarla ve kurban kesilerek karşılandı.

İlçe girişinde Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman ve Gölpazarı AK Parti İlçe Başkanı Raşit Özen ile hemşehrilerini selamlayan Bakan Dönmez, en çok ilgiyi çocuklara gösterdi. Ardından ilçede kahvehanede hemşehrileriyle hasbıhal eden Dönmez, hemşehrilerinden kendisinin yeni görevinde başarılı olması için dua etmelerini istedi. Buradan kendi köyü olan Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kuşçaören köyüne giderek, burada akşam yemeği yedi. Yemekten sonra, hemşehrilerine teşekkür eden Dönmez, köyde acı ve tatlı anılarının olduğunu ifade ederek, helallik istedi.

Bakan Dönmez, Gölpazarı ve Kuşçaören köyü ziyareti sonrası, Bilecik’in Osmaneli ilçesine hareket etti.
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