Bakan Dönmez’in Bilecik programı belli oldu

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Bilecik ziyaretinin programı belli oldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan alınan bilgiye göre, Bakan Dönmez ilk olarak Bilecik Valiliği’ni ve AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Buradan Bilecik Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından belediye ek hizmet binasının açılışına katılacak olan Bakan Dönmez, ardından Bilecik Şeyh Edebali Türbesi Orhangazi Camii’nde öğle namazını kılacak ve öğle yemeğinin ardından Söğüt ilçesine hareket edecek.