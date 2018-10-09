BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 17:02

Başkan Bakıcı asker karavanasından yemek yedi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle birlikte yemek yedi.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı İlçe Jandarma Komutanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette İlçe Jandarma Komutanı...

Başkan Bakıcı asker karavanasından yemek yedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle birlikte yemek yedi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı İlçe Jandarma Komutanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay’ı ziyaret ederek askerlerle birlikte öğle yemeğini karavanadan yedi. Vatani görevini İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yapan askerlere ‘hayırlı teskere’ temennisinde bulunan Başkan Bakıcı “Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi korusun” dedi.

Başkan Bakıcı’ya ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Belediye Başkan yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Nazmi Kuru eşlik etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku