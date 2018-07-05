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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:56

Başkan Bakıcı, Bursa Orman Bölge Müdürü Akın’ı ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ile bir araya geldi.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın...

Başkan Bakıcı, Bursa Orman Bölge Müdürü Akın'ı ziyaret etti
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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın’ı makamında ziyaret etti. Bozüyük’teki yeşil alanlar ile ilgili istişarelerin yapıldığı ziyaretin ardından bilgi veren Başkan Bakıcı “Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın’ı ziyaret ederek ilçemizi güzelleştirmek adına ihtiyacımız olan ağaç ve çalı grubu temini için istişarelerde bulunduk” dedi.
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