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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:10

Başkan Bakıcı kermes açılışına katıldı

Bozüyük’te faaliyet gösteren Yıldız Öğrenci Yurdu tarafından düzenlenen kermes ziyarete açıldı.Bozüyük Yeni Mahalle Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan yurt binası bahçesinde ziyarete açılan kermesin açılışına katılan Belediye...

Başkan Bakıcı kermes açılışına katıldı
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Bozüyük’te faaliyet gösteren Yıldız Öğrenci Yurdu tarafından düzenlenen kermes ziyarete açıldı.

Bozüyük Yeni Mahalle Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan yurt binası bahçesinde ziyarete açılan kermesin açılışına katılan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Bozüyük’te yaptığı çalışmalar ile herkes tarafından bilinen ve takdir edilen Yıldız Öğrenci Yurtlarımızın kermesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kermesin hazırlanmasında emeği olan ve bu organizasyona gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bakıcı ve beraberindekiler kermeste oluşturulan stantları gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi alırken, Başkan Bakıcı vatandaşlar ve yurt yöneticileri ile sohbet etti.
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